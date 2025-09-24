У ЄС планують створити «стіну дронів» протягом року, але повноцінна оборонна мережа потребує більше часу

Європейський Союз може суттєво покращити свої можливості щодо виявлення дронів уже через рік. Однак на створення повноцінної мережі «стіни дронів» на суші й морі знадобиться значно більше часу.

Про це розповів європейський комісар із питань оборони Андрюс Кубілюс в інтерв'ю Euractiv.

Він зазначив, що ЄС має технології для виявлення винищувачів і ракет, але з дронами інша ситуація, оскільки вони літають дуже низько і є невеликими.

За словами Кубілюса, першим кроком стане закупівля систем виявлення БпЛА. Експерти вважають, що приблизно через рік «стіна дронів» буде готова відбивати російські атаки й «провокації».

Єврокомісар наголосив, що Європі потрібно брати приклад з української армії, яка використовує акустичні сенсори для виявлення БпЛА. Також ЄС розгляне варіант застосування лазерів для збиття дронів.

Кубілюс додав, що «стіна дронів» має охоплювати й морські кордони блоку, зважаючи на інцидент із дронами над Норвегією та Данією ввечері 22 вересня.