24.09.25
17:10
- RSS
- мапа сайту
У ЄС планують створити «стіну дронів» протягом року, але повноцінна оборонна мережа потребує більше часу
16:46 24.09.2025 |
Європейський Союз може суттєво покращити свої можливості щодо виявлення дронів уже через рік. Однак на створення повноцінної мережі «стіни дронів» на суші й морі знадобиться значно більше часу.
Про це розповів європейський комісар із питань оборони Андрюс Кубілюс в інтерв'ю Euractiv.
Він зазначив, що ЄС має технології для виявлення винищувачів і ракет, але з дронами інша ситуація, оскільки вони літають дуже низько і є невеликими.
За словами Кубілюса, першим кроком стане закупівля систем виявлення БпЛА. Експерти вважають, що приблизно через рік «стіна дронів» буде готова відбивати російські атаки й «провокації».
Єврокомісар наголосив, що Європі потрібно брати приклад з української армії, яка використовує акустичні сенсори для виявлення БпЛА. Також ЄС розгляне варіант застосування лазерів для збиття дронів.
Кубілюс додав, що «стіна дронів» має охоплювати й морські кордони блоку, зважаючи на інцидент із дронами над Норвегією та Данією ввечері 22 вересня.
