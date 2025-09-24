Фінансові новини
- |
- 24.09.25
- |
- 17:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС збирається припинити імпорт російської нафти в Угорщину і Словаччину за допомогою мит
16:40 24.09.2025 |
Євросоюз введе мита на імпорт нафти з РФ, щоб змусити Угорщину і Словаччину перейти на закупівлі неросійської нафти. Про це глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у кулуарах Генасамблеї ООН увечері у вівторок.
Американський президент неодноразово закликав європейські країни припинити купувати енергоресурси в Росії та повторив свою вимогу з трибуни Генеральної Асамблеї ООН.
"Трамп абсолютно має рацію. Ми працюємо над цим", - заявила фон дер Ляєн.
Вона нагадала, що ЄС уже значно скоротив постачання газу з Росії, повністю відмовився від російського вугілля, а також суттєво зменшив постачання російської нафти, але вона все ще надходить на європейський континент.
"Зараз ми запроваджуємо санкції проти портів, куди надходить LNG з Росії, і ми хочемо запровадити тарифи на російську нафту, що все ще надходить до Євросоюзу. Ми хочемо позбутися залишків нафти та газу, що надходять з Росії до Європейського Союзу", - сказала глава Єврокомісії.
На запитання журналістки, коли можуть бути припинені закупівлі нафти, фон дер Ляєн відповіла: "Ми хочемо зробити це раніше, до кінця року. Зараз запропоновано санкції члени ЄС повинні їх схвалити".
Влітку Єврокомісія оприлюднила план щодо поступової відмови від російських енергоресурсів до кінця 2027 року, але минулого тижня перенесла термін ембарго на LNG на рік вперед.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський
|Трамп тепер вірить, що Україна зможе повернути всі території і, «може, навіть піти далі»
|Трамп: Російська економіка у жахливому стані, а Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити велику армію РФ
|Трамп вважає, що НАТО має збивати російські літаки, які залітають на територію Альянсу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Мінекономіки РФ погіршило економічні прогнози. Їх опублікували, а потім видалили росЗМІ
|Призов до армії РФ триватиме безперервно – Держдума ухвалює законопроєкт
|Словаччина планує приєднатися до ініціативи ЄС «стіна дронів»
|У ЄС планують створити «стіну дронів» протягом року, але повноцінна оборонна мережа потребує більше часу
|ЄС збирається припинити імпорт російської нафти в Угорщину і Словаччину за допомогою мит
|Угорщина й Сербія можуть залишитися без російського газу: Болгарія хоче припинити транзит
|Угорщина не припинить купувати російську нафту навіть на прохання Трампа – Сійярто
Бізнес
|Норвезька компанія представила технологію, яка перетворює пустелю на родючий ґрунт
|У США 50% жителів сприймають ШІ як загрозу для людей — Pew Research
|Вийшов процесор MediaTek Dimensity 9500: +32% продуктивності та +55% енергоефективності
|Відкат до ДВЗ: Porsche гальмує стратегію електрифікації
|Nvidia інвестує рекордні $100 мільярдів у дата-центри OpenAI
|Уряд США хоче, щоб Google продала частину бізнесу онлайн-реклами
|Хакери все частіше атакують ланцюги постачання великих корпорацій — FT