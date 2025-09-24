Авторизация

ЄС збирається припинити імпорт російської нафти в Угорщину і Словаччину за допомогою мит

 

Євросоюз введе мита на імпорт нафти з РФ, щоб змусити Угорщину і Словаччину перейти на закупівлі неросійської нафти. Про це глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у кулуарах Генасамблеї ООН увечері у вівторок.

Американський президент неодноразово закликав європейські країни припинити купувати енергоресурси в Росії та повторив свою вимогу з трибуни Генеральної Асамблеї ООН.

"Трамп абсолютно має рацію. Ми працюємо над цим", - заявила фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що ЄС уже значно скоротив постачання газу з Росії, повністю відмовився від російського вугілля, а також суттєво зменшив постачання російської нафти, але вона все ще надходить на європейський континент.

"Зараз ми запроваджуємо санкції проти портів, куди надходить LNG з Росії, і ми хочемо запровадити тарифи на російську нафту, що все ще надходить до Євросоюзу. Ми хочемо позбутися залишків нафти та газу, що надходять з Росії до Європейського Союзу", - сказала глава Єврокомісії.

На запитання журналістки, коли можуть бути припинені закупівлі нафти, фон дер Ляєн відповіла: "Ми хочемо зробити це раніше, до кінця року. Зараз запропоновано санкції члени ЄС повинні їх схвалити".

Влітку Єврокомісія оприлюднила план щодо поступової відмови від російських енергоресурсів до кінця 2027 року, але минулого тижня перенесла термін ембарго на LNG на рік вперед.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

