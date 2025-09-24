Авторизация

Угорщина й Сербія можуть залишитися без російського газу: Болгарія хоче припинити транзит

 

Болгарія збирається у 2026 році припинити дію контракту на транзит російського газу, повідомив у середу прем'єр-міністр Росен Желязков.

"З приводу заклику президента Дональда Трампа, озвученого під час сесії Генеральної асамблеї, то ми як частина Європейського Союзу приєднаємося до рішень Союзу, згідно з якими у короткостроковій перспективі - з 2026 року - мають бути припинені договори на використання чи транзит російського природного газу", - цитує Желязкова БНР.

Прем'єр Болгарії також дав зрозуміти, що до 2028 року російський газ остаточно зникне з болгарського енергетичного ринку. Усе споживання природного газу в країні, як промисловістю, так і домогосподарствами, забезпечуватиметься імпортом зрідженого газу.

Через Болгарію проходить трубопровід "Балканський потік", через який з 2021 року Угорщина імпортує російський газ в обхід України. З 2025 року до неї приєдналася й Словаччина, коли закінчився термін дії транзитного контракту між Україною й Росією.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3780
  0,0031
 0,01
EUR
 1
 48,8012
  0,0708
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0510  0,03 0,07 41,5858  0,04 0,09
EUR 48,4487  0,04 0,09 49,1526  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4500  0,03 0,07 41,4800  0,03 0,07
EUR 48,6650  0,20 0,42 48,6850  0,21 0,44

Бізнес