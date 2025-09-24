Фінансові новини
Угорщина не припинить купувати російську нафту навіть на прохання Трампа – Сійярто
16:33 24.09.2025 |
Угорщина не припинить купувати російську нафту, навіть якщо президент США Дональд Трамп попросить про це. Про це заявив міністр закордонних справ країни Петер Сійярто в інтерв'ю ATV після Генеральної асамблеї ООН, пише Bloomberg.
Під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським на Генасамблеї ООН Трамп заявив, що може попросити прем'єра Угорщини Віктора Орбана припинити закупівлі російської нафти.
Водночас Сійярто підкреслив, що через географічне положення країни це неможливо.
"Ми - країна, що не має виходу до моря. Було б чудово, якби ми мали вихід до моря, ми могли б побудувати нафтопереробний завод або ЗПГ-термінал на узбережжі і вийти на світовий ринок. Але це не так", - зазначив Сійярто.
Агентство відзначило, що ці коментарі підкреслюють неоднозначну позицію Угорщини через те, що Орбан має тісні звʼязки як з Трампом, так і з російським диктатором Володимиром Путіним.
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль зауважив, що прохання Трампа до Угорщини і Словаччини виглядає іронічним, але може стати позитивним сигналом для ЄС.
Єврокомісія наразі переглядає торговельні заходи щодо нафти, яка надходить із Росії через нафтопровід "Дружба", що забезпечує Угорщину та Словаччину.
Обидві країни поки не хочуть відмовлятися від російської нафти, посилаючись на ризики для енергетичної безпеки.
Угорщина також відхилила альтернативний нафтопровід через Хорватію, посилаючись на високі тарифи та недостатню пропускну здатність.
Словаччина наголосила, що будь-який відхід від російської нафти можливий лише за наявності надійних альтернатив.
