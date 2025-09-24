Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Угорщина не припинить купувати російську нафту навіть на прохання Трампа – Сійярто

 

Угорщина не припинить купувати російську нафту, навіть якщо президент США Дональд Трамп попросить про це. Про це заявив міністр закордонних справ країни Петер Сійярто в інтерв'ю ATV після Генеральної асамблеї ООН, пише Bloomberg.

Під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським на Генасамблеї ООН Трамп заявив, що може попросити прем'єра Угорщини Віктора Орбана припинити закупівлі російської нафти.

Водночас Сійярто підкреслив, що через географічне положення країни це неможливо.

"Ми - країна, що не має виходу до моря. Було б чудово, якби ми мали вихід до моря, ми могли б побудувати нафтопереробний завод або ЗПГ-термінал на узбережжі і вийти на світовий ринок. Але це не так", - зазначив Сійярто.

Агентство відзначило, що ці коментарі підкреслюють неоднозначну позицію Угорщини через те, що Орбан має тісні звʼязки як з Трампом, так і з російським диктатором Володимиром Путіним.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль зауважив, що прохання Трампа до Угорщини і Словаччини виглядає іронічним, але може стати позитивним сигналом для ЄС.

Єврокомісія наразі переглядає торговельні заходи щодо нафти, яка надходить із Росії через нафтопровід "Дружба", що забезпечує Угорщину та Словаччину.

Обидві країни поки не хочуть відмовлятися від російської нафти, посилаючись на ризики для енергетичної безпеки.

Угорщина також відхилила альтернативний нафтопровід через Хорватію, посилаючись на високі тарифи та недостатню пропускну здатність.

Словаччина наголосила, що будь-який відхід від російської нафти можливий лише за наявності надійних альтернатив.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3780
  0,0031
 0,01
EUR
 1
 48,8012
  0,0708
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0510  0,03 0,07 41,5858  0,04 0,09
EUR 48,4487  0,04 0,09 49,1526  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4500  0,03 0,07 41,4800  0,03 0,07
EUR 48,6650  0,20 0,42 48,6850  0,21 0,44

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес