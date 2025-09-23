Трамп про Орбана та купівлю російської нафти: Він мій друг, і якби я з ним поговорив, то він міг би зупинитися

Президент США Дональд Трамп планує поговорити з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, аби його країна перестала закуповувати російську нафту.

Про це він сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

«Ну, він мій друг. Я з ним не розмовляв. Але в мене таке відчуття, що якби я це зробив, він міг би зупинитися. І я думаю, що я так і зроблю», - зауважив Трамп.

Перед цим міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт не відмовиться від російської нафти, попри вимогу Білого дому.

Сам Трамп критикував ЄС за те, що деякі країни блоку досі купують нафту з рф, та заявляв, що США введуть нові санкції проти росії після того, як європейські країни посилять свої та відмовляться від закупівлі російського енергоресурсу.

Зі свого боку президент Європейської ради Антоніу Кошта пояснював, що ЄС уже знизив рівень закупівель російських енергоресурсів на 80%. Значна частина із решти 20% припадає на Угорщину, яка нині блокує вступ України до ЄС.