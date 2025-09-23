Фінансові новини
- |
- 23.09.25
- |
- 23:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп про Орбана та купівлю російської нафти: Він мій друг, і якби я з ним поговорив, то він міг би зупинитися
23:43 23.09.2025 |
Президент США Дональд Трамп планує поговорити з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, аби його країна перестала закуповувати російську нафту.
Про це він сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
«Ну, він мій друг. Я з ним не розмовляв. Але в мене таке відчуття, що якби я це зробив, він міг би зупинитися. І я думаю, що я так і зроблю», - зауважив Трамп.
Перед цим міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт не відмовиться від російської нафти, попри вимогу Білого дому.
Сам Трамп критикував ЄС за те, що деякі країни блоку досі купують нафту з рф, та заявляв, що США введуть нові санкції проти росії після того, як європейські країни посилять свої та відмовляться від закупівлі російського енергоресурсу.
Зі свого боку президент Європейської ради Антоніу Кошта пояснював, що ЄС уже знизив рівень закупівель російських енергоресурсів на 80%. Значна частина із решти 20% припадає на Угорщину, яка нині блокує вступ України до ЄС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп: Російська економіка у жахливому стані, а Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити велику армію РФ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп вважає, що НАТО має збивати російські літаки, які залітають на територію Альянсу
|ЗСУ звітують про ураження двох нафтооб'єктів у Росії
|Рютте відповів, чи збирається НАТО збивати російські літаки-порушники
|НАТО - після порушення Росією повітряного простору Естонії: Альянс використає всі інструменти для оборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Трамп про готовність надати гарантії безпеки для України: Ще зарано відповідати на це питання
|Трамп: Російська економіка у жахливому стані, а Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити велику армію РФ
|Трамп вважає, що НАТО має збивати російські літаки, які залітають на територію Альянсу
|Трамп про Орбана та купівлю російської нафти: Він мій друг, і якби я з ним поговорив, то він міг би зупинитися
|Трамп назвав питання зміни клімату найбільшим шахрайством, за яким стоять дурні
Бізнес
|Хакери все частіше атакують ланцюги постачання великих корпорацій — FT
|ЄС хоче скасувати закон про cookies, що зіпсував інтернет
|В Україні розробили штучний інтелект для виявлення замаскованих позицій росіян
|Google додає Gemini в Chrome для всіх користувачів
|Угода з Nvidia може вивести виробництво чипів Intel на новий рівень
|Looking Glass представляє гололюмінесцентні дисплеї HLD: об’ємне зображення без відстеження погляду від $1500
|Китайський автогігант BYD стикається з неочікуваними проблемами — Bloomberg