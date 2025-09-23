Фінансові новини
Сійярто: Угорщина не збирається відмовлятися від російської нафти, попри вимоги Трампа
12:28 23.09.2025 |
Угорщина не збирається відмовлятися від російської нафти, попри вимоги Білого дому до союзників по НАТО, сказав міністр закордонних справ країни Петер Сійярто в коментарі The Guardian.
"Для нас енергопостачання - це суто фізичне питання. Можна мріяти про купівлю нафти й газу десь в іншому місці [окрім Росії]... але ми можемо купувати лише там, де є інфраструктура", - сказав Сійярто, хоча Хорватія публічно гарантувала транзит 12 млн тонн нафти на рік для потреб Угорщини й Словаччини.
"Якщо подивитися на фізичну інфраструктуру, то очевидно: без російських постачань неможливо гарантувати безпечне забезпечення країни енергоресурсами", - сказав угорський міністр.
Відповідаючи на запитання про тиск з боку Євросоюзу, Сійярто назвав західноєвропейських посадовців "фанатиками" і заявив, що з ними "абсолютно неможливо вести раціональний, фактичний діалог, заснований на здоровому глузді".
Обидва нафтопереробні заводи в Угорщині й Словаччині технічно здатні переробляти неросійську сиру нафту, що було доведено у 2019 році, коли в нафтопровід "Дружба" потрапила забруднена російська нафта.
Але попри наявність альтернативи, у 2024 році залежність Угорщини від російської сировини зросла до 86% (порівняно з 61% до повномасштабного вторгнення), а Словаччина залишається залежною на рівні майже 100%.
