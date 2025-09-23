Авторизация

Сійярто: Угорщина не збирається відмовлятися від російської нафти, попри вимоги Трампа

 

Угорщина не збирається відмовлятися від російської нафти, попри вимоги Білого дому до союзників по НАТО, сказав міністр закордонних справ країни Петер Сійярто в коментарі The Guardian.

"Для нас енергопостачання - це суто фізичне питання. Можна мріяти про купівлю нафти й газу десь в іншому місці [окрім Росії]... але ми можемо купувати лише там, де є інфраструктура", - сказав Сійярто, хоча Хорватія публічно гарантувала транзит 12 млн тонн нафти на рік для потреб Угорщини й Словаччини.

"Якщо подивитися на фізичну інфраструктуру, то очевидно: без російських постачань неможливо гарантувати безпечне забезпечення країни енергоресурсами", - сказав угорський міністр.

Відповідаючи на запитання про тиск з боку Євросоюзу, Сійярто назвав західноєвропейських посадовців "фанатиками" і заявив, що з ними "абсолютно неможливо вести раціональний, фактичний діалог, заснований на здоровому глузді".

Обидва нафтопереробні заводи в Угорщині й Словаччині технічно здатні переробляти неросійську сиру нафту, що було доведено у 2019 році, коли в нафтопровід "Дружба" потрапила забруднена російська нафта.

Але попри наявність альтернативи, у 2024 році залежність Угорщини від російської сировини зросла до 86% (порівняно з 61% до повномасштабного вторгнення), а Словаччина залишається залежною на рівні майже 100%.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

