Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Атака програмою-здирником паралізувала великі аеропорти ЄС

 

Перебої в роботі аеропортів ЄС, які останніми днями впливали на автоматизовані системи реєстрації пасажирів, були спричинені атакою програмою-вимагачем.

Про це повідомило агентство ЄС з кібербезпеки, пише Reuters.

Кілька найбільших аеропортів Європи і в понеділок продовжували відчувати збої після того, як хакери вивели з ладу автоматизовані системи реєстрації, що надаються компанією Collins Aerospace (яка належить RTX), порушивши роботу десятків рейсів і вплинувши на тисячі пасажирів, починаючи з п'ятниці.

"Правоохоронні органи залучені для розслідування" шкідливого програмного забезпечення, яке блокує дані, вимагаючи викупу за їхнє розблокування, йдеться в заяві агентства ENISA, яке не уточнило, звідки відбувається атака.

За останні місяці жертвами кібератак ставали уряди та компанії, зокрема виробник автомобілів класу люкс Jaguar Land Rover, який через це був змушений тимчасово зупинити виробництво.

Директор з аналізу кіберзагроз британської компанії Sophos Рейф Піллінг зауважив, що зловмисники частіше націлюються на відоміші компанії, адже такі атаки привертають більше уваги, проте загалом їхня кількість не зростає.

"Руйнівні атаки стають більш помітними в Європі, але помітність не обов'язково означає збільшення частоти", - сказав він агентству Reuters.

"Дійсно масштабні та руйнівні атаки, які впливають на фізичний світ, і далі залишаються радше винятком, аніж правилом".

Опитування близько 1 000 компаній, проведене німецькою галузевою асоціацією Bitkom, показало, що програми-вимагачі - тобто шкідливе ПЗ, яке блокує дані, вимагаючи викуп, - є найпоширенішим видом кібератак. Кожна сьома компанія зізналася, що змушена була заплатити викуп.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3811
  0,1309
 0,32
EUR
 1
 48,7304
  0,3089
 0,64

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9970  0,10 0,23 41,5337  0,10 0,24
EUR 48,2370  0,01 0,01 48,8820  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,00 0,00 41,4000  0,00 0,00
EUR 48,7000  0,04 0,08 48,7300  0,04 0,08

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес