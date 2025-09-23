У Молдові затримали 74 громадян у справі про підготовку заворушень – правоохоронці

Результатом десятків обшуків, які відбулися на всій території Молдови 22 вересня, стало затримання 74 осіб у справі про підготовку заворушень у зв'язку з запланованими на 28 вересня парламентськими виборами. Про це, як повідомляє молдовська служба Радіо Свобода на спільному брифінгу повідомили очільник прокуратури з боротьби з корупцією Віктор Фуртуне, голова поліції Віорел Чернеуцану та керівник Служби інформації та безпеки Александр Мустяце.

Віктор Фуртуне повідомив, що прокуратура розпочала розслідування в червні. Прокурори виявили групу людей віком від 19 до 45 років, які їздили до Сербії на навчання, яке вели громадяни РФ, та отримували близько 400 євро за кожну поїздку. Серед іншого, російські інструктори нібито навчали, як порушувати кордони поліції, чинити опір правоохоронцям, користуватися гумовими кийками, наручниками та навіть вогнепальною зброєю в деяких випадках.

Загалом у кримінальній справі фігурує 111 осіб. За результатами 250 обшуків правоохоронці вилучили паспорти, сім-карти, гроші, банківські картки іноземних держав, зброю, намети. 74 особи були затримані на 72 години.

«Багато людей давали детальні звіти: як вони їздили до Сербії, про організаторів та інструкторів подорожей тощо», - розповів Фуртуне.

Один з лідерів опозиційного «Патріотичного блоку», голова Партії соціалістів Республіки Молдова (ПСРМ) Ігор Додон заявив раніше 22 вересня, що поліція провела рейди в територіальних організаціях його політичної сили в містах Дрокія та Ришкани.

Додон класифікує ці дії як «залякування» та підготовку нинішньої влади «до скасування виборів» у разі програшу 28 вересня. Владна партія «Дія та солідарність» (PAS) поки що не відповіла на ці звинувачення.

Упродовж вересня це вже не перша серія обшуків в аналогічних справах. 8 вересня на півночі Молодви відбулося 60 обшуків, були затримані 15 осіб, вилучено близько 3 мільйонів леїв (це майже 29 мільйонів гривень) у справі про незаконне фінансування політичних партій, підкуп виборців і відмивання грошей.

16 вересня прокурори та співробітники антикорупційних органів під час обшуків у Кишиневі вилучили понад 20 мільйонів леїв (це більш як 190 мільйонів гривень) у справі про незаконне фінансування партій «за обтяжливих обставин». Слідство спрямоване проти осіб, пов'язаних із політичними партіями, імен правоохоронці не розголошують.