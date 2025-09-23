Путін запропонував США на рік продовжити дію договору про стратегічні наступальні озброєння

Росія готова продовжити дотримуватися обмежень за договором про стратегічні наступальні озброєння (СНО), термін дії якого спливає 5 лютого 2026 року. Про це президент РФ Володимир Путін заявив 22 вересня на засіданні Ради безпеки РФ.

Щоб не провокувати подальшу гонку стратегічних озброєнь, забезпечити прийнятний рівень передбачуваності і стриманості, вважаємо виправданим спробувати зберегти на нинішньому досить турбулентному етапі статус-кво, що склався завдяки договору про стратегічні наступальні озброєння», - сказав російський лідер.

За словами Путіна, Росія пропонує продовжити договір на ще один рік. При цьому, додав він, це стане можливим за умови, що США «діятимуть аналогічним чином і не зроблять кроків, які б підривали або порушували чинне співвідношення потенціалів стримування».

Заяви Володимира Путіна про ядерні озброєння зазвичай зводяться до загроз. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кремль неодноразово припускав, що за певних обставин може застосувати ядерну зброю. Крім того, Росія переглянула ядерну доктрину, а також розмістила боєголовки на території Білорусі. Захід та Україна неодноразово звинувачували Росію в «ядерному шантажі».

У лютому 2025 року Росія попередила, що перспективи продовження нового договору про СНО не виглядають оптимістично. Термін дії договору закінчується 5 лютого 2026 року.

Наприкінці свого першого терміну президент США Дональд Трамп зробив невдалу спробу домовитися про обмеження інших категорій ядерної зброї і додати Китай до договору.

Президент Росії Володимир Путін оновив ядерну доктрину РФ 19 листопада 2024 року, у 1000-й день війни РФ проти України, на тлі повідомлень про застосування Києвом американської ракети ATACMS для удару по складу боєприпасів під Брянськом.

Оновлена доктрина передбачає, що підставою для завдавання ядерного удару може стати «агресія проти РФ та її союзників з боку будь-якої неядерної держави за підтримки ядерної держави», а також масована повітряна атака неядерними засобами, зокрема безпілотниками.