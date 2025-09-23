Фінансові новини
23.09.25
00:11
RSS
мапа сайту
Польща збиватиме всі «літальні об'єкти», які порушать її повітряний простір — Туск
23:12 22.09.2025 |
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна буде захищати свій повітряний простір і за необхідності знищуватиме «літальні об'єкти», які його порушать.
Про це Туск заявив під час пресконференції 22 вересня, цитує його RMF24.
«Я хочу чітко заявити. Рішення збивати літальні об'єкти буде ухвалене беззаперечно, коли вони порушуватимуть нашу територію та пролітатимуть над Польщею. Тут немає про що говорити», - сказав голова уряду Польщі.
Дональд Туск наголосив, що Польща завжди реагуватиме рішуче, але в «не зовсім зрозумілих» ситуаціях, коли інциденти відбуваються за межами польської території чи територіальних вод, рішення вимагатимуть особливої обережності.
Інцидент, коли два російські винищувачі порушили зону безпеки бурової платформи Petrobaltic у Балтійському морі Туск назвав «не зовсім зрозумілою ситуацією».
«Оскільки це не наші територіальні води, нам потрібно двічі подумати, перш ніж ухвалити рішення про дії, які можуть спровокувати дуже гостру фазу конфлікту», - сказав прем'єр-міністр.
Водночас він наголосив, що Польща діє в постійній згоді зі своїми союзниками й готова до «будь-якого рішення, спрямованого на знищення всіх об'єктів, які можуть становити для нас загрозу».
«Але мені потрібно бути на 100% упевненим, що союзники ставитимуться до цього так само, як і ми, і якщо конфлікт перейде в дуже гостру фазу, ми не будемо в цьому самотні», - додав Туск.
Що передувало?
У ніч проти 10 вересня кілька російських БпЛА зайшли в повітряний простір Польщі. Там щодо них уперше застосували зброю з літаків. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі було порушено щонайменше 19 разів.
У відповідь НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору. Вона передбачає, що держави-члени будуть спільно консультуватися, коли, на їхню думку, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін.
Також НАТО запустило ініціативу «Східний вартовий» для посилення оборони східного флангу Європи, що, серед іншого, передбачає розгортання сухопутних військ у восьми країнах.
19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 залетіли в повітряний простір Естонії та залишалися там іще 12 хвилин. Після цього уряд Естонії також запросив у НАТО застосувати статтю 4 Північноатлантичного договору.
