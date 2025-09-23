Фінансові новини
- 23.09.25
- 00:11
- RSS
- мапа сайту
Угорщину та Словаччину не запросили на нараду в ЄС щодо «стіни дронів»
18:05 22.09.2025 |
У відеоконференції щодо створення "стіни дронів" на східному кордоні Європейського Союзу, скликаній європейським комісаром з питань оборони Андрюсом Кубілюсом, не будуть брати участь представники Угорщини та Словаччини.
Про це кореспондентці "Європейської правди" у Брюсселі повідомив речник Європейської комісії Тома Реньє.
Угорщина та Словаччина не будуть присутні на обговоренні "стіни дронів", яку хоче створити ЄС.
"Справді, (Угорщина і Словаччина не будуть присутні. - "ЄП") на цьому початковому етапі обговорень", - повідомив Реньє.
Він розповів, що відеоконференція відбудеться у п'ятницю, 26 вересня, і в ній візьмуть участь сім держав ЄС, розташовані на сході блоку: Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія, Польща, Румунія та Болгарія.
Також запрошення взяти участь надіслане й Україні.
"Ми, безумовно, не виключаємо подальших консультацій у потенційно ширшому форматі. Але наразі (участь братимуть) лише ці сім прифронтових країн, і, звичайно, Україна", - додав речник.
Реньє уточнив, що зустріч є продовженням заяви президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у її промові "Про становище Союзу" щодо необхідності створення "стіни дронів", після недавніх інцидентів у Румунії та Польщі.
"Що саме буде обговорюватися - країни-члени, звичайно, залишаються у керівній ролі. Ми дізнаємося, який у них інтерес, чим ми можемо їм допомогти, які в них спроможності та які потреби, і вже на основі цього обговорення ухвалимо рішення щодо потенційних наступних кроків - у тісній співпраці з Україною та іншими державами-членами", - уточнив речник.
|Стубб: Гарантії безпеки для України означатимуть участь Європи у війні з РФ у разі нового нападу
|У Криму ГУР уперше в історії спалило два ворожі літаки-амфібії Бе-12 «Чайка»
|У ніч на 20 вересня Сили безпілотних систем уразили два російських НПЗ у Саратові та Новокуйбишевську
|Концепт трьох нових експортних платформ зброї буде представлений протягом двох тижнів
