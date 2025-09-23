Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Молдова оголосила про завершення скринінгу з ЄС

 

Молдова та Європейський Союз завершили процедуру двостороннього скринінгу, тобто аналізу законодавства на відповідність вимогам вступу до ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на Facebook написала віцепремʼєр-міністерка з питань європейської інтеграції Молдови Крістіна Герасімов.

За словами Герасімов, Молдова пройшла процедуру скринінгу за 15 місяців, протягом яких були проаналізовані "понад 100 тисяч сторінок законодавчих документів".

"Останнім проаналізованим розділом був Розділ 33 - "Фінансові та бюджетні положення". Він знаменує перехід від реформ і технічних процесів до взяття на себе ролі повноправного члена ЄС", - додала молдовська віцепремʼєрка.

Зазначимо, що завершення скринінгу відбулось незадовго до парламентських виборів у Молдові 28 вересня, які чинна влада позиціонує як голосування за європейське майбутнє країни.

Віцепрем'єр з питань євроінтеграції Тарас Качка раніше говорив, що Молдова завершить скринінг раніше за Україну, але обидві держави зроблять це до кінця вересня.

Нині Україна веде скринінгові переговори за останнім кластером 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".
Ключові теги: Молдова, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3811
  0,1309
 0,32
EUR
 1
 48,7304
  0,3089
 0,64

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9970  0,10 0,23 41,5337  0,10 0,24
EUR 48,2370  0,01 0,01 48,8820  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,00 0,00 41,4000  0,00 0,00
EUR 48,7000  0,04 0,08 48,7300  0,04 0,08

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес