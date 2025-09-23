Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай закликав при врегулюванні в Газі дотримуватися принципів «дві держави для двох народів»

 

Китай вважає якнайшвидше завершення конфлікту та встановлення міцного миру в секторі Гази пріоритетним завданням для міжнародної спільноти.

Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Ґо Цзякунь, передає кореспондент Укрінформу.

«Досягнення якнайшвидшого припинення конфлікту та встановлення міцного миру є спільним очікуванням народів Палестини, Ізраїлю та Близького Сходу. Це також найбільш пріоритетне завдання для міжнародної спільноти» - сказав Ґо, коментуючи ескалацію протистояння між Ізраїлем і ХАМАС та визнання Палестинської держави кількома західними країнами.

Він наголосив, що сектор Гази належить палестинському народу і є невід'ємною частиною палестинської території та закликав «країни, які мають особливий вплив на Ізраїль», ефективно виконувати свої обов'язки, вочевидь натякаючи на США та беззастережну підтримку Вашингтоном Єрусалима у боротьбі з ХАМАС.

«Китай вважає, що за нинішніх обставин необхідно невідкладно домогтися всеосяжного припинення вогню в секторі Гази, щоб пом'якшити гуманітарну катастрофу», - зазначив речник зовнішньополітичного відомства.

За його словами, при врегулюванні в Газі важливо дотримуватися принципів «Палестиною повинні керувати палестинці» та «дві держави для двох народів».

«Китай готовий докладати спільні з міжнародним співтовариством зусилля, продовжувати працювати над припиненням вогню та бойових дій у секторі Гази, рішуче підтримувати палестинський народ у справедливій справі відновлення своїх законних національних прав і докладати зусиль для якнайшвидшого досягнення справедливого та довгострокового вирішення палестинського питання», - запевнив дипломат.

Нагадаємо, Китай не засудив масштабний терористичний напад ісламістського угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, що викликав жорстку відповідь Єврейської держави, й від початку протистояння взагалі не задує про роль ХАМАСу, а називає війну Ізраїлю з ним палестино-ізраїльським конфліктом. Пекін займає чітко пропалестинську позицію, підтримує арабські країни-союзниці Палестини і критикує Єрусалим за його дії зі знищення терористів ХАМАСу в секторі Гази.

При цьому, уряд Китаю обмежується лише політичними заявами про необхідність припинення бойових дій у Газі та на відміну від західних держав не поспішає визнавати державу Палестина, обіцяючи зробити це лише коли це рішення матиме підтримку більшості країн-членів ООН.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3811
  0,1309
 0,32
EUR
 1
 48,7304
  0,3089
 0,64

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9970  0,10 0,23 41,5337  0,10 0,24
EUR 48,2370  0,01 0,01 48,8820  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,00 0,00 41,4000  0,00 0,00
EUR 48,7000  0,04 0,08 48,7300  0,04 0,08

