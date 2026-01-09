ООН очікує уповільнення глобального економічного зростання до 2,7%

Згідно з доповіддю Організації Об'єднаних Націй (ООН), прогнозується, що світове економічне зростання впаде до 2,7% у 2026 році з 2,8% у минулому році, а потім зросте до 2,9% у 2027 році, що все одно нижче за середній показник 3,2% у період з 2010 по 2019 рік, що передував пандемії.

Про це повідомляє Reuters.

У доповіді "Світова економічна ситуація та перспективи" зазначено, що хоча різке підвищення мит у США в 2025 році створило нові торговельні напруження, відсутність більш широкої ескалації допомогла обмежити порушення міжнародної торгівлі.

"Незважаючи на тарифний шок, глобальна економічна активність виявилася стійкою, підтриманою попередніми поставками, накопиченням запасів і стабільними споживчими витратами на тлі пом'якшення грошово-кредитної політики та загалом стабільних ринків праці", - йдеться у звіті Департаменту з економічних і соціальних питань ООН

У звіті також прогнозують, що подальша підтримка макроекономічної політики пом'якшить вплив підвищення тарифів, але зростання торгівлі та загальної активності, ймовірно, сповільниться в найближчій перспективі.

Окрім цього, за прогнозом, економічне зростання в США сповільнилося до 1,9% у 2025 році - з 2,8% у 2024 році - і, за прогнозами, зросте до 2,0% у 2026 році та 2,2% у 2027 році завдяки експансійній фіскальній та монетарній політиці.

У Китаї прогнозується зростання економіки на 4,6% у 2026 році і 4,5% у 2027 році, що нижче за оціночне зростання на 4,9% у 2025 році.

Зростання в Європейському Союзі прогнозується на рівні 1,3% у 2026 році і 1,6% у 2027 році - порівняно з 1,5% у 2025 році - завдяки стійким споживчим витратам.

Згідно з доповіддю, зростання в Південній Азії сповільниться до 5,6% у 2026 році з 5,9% у 2025 році. Прогнозується, що у 2027 році воно повернеться до 5,9%.

Зростання в Індії, за оцінками, складе 7,4% у 2025 році і, за прогнозами, 6,6% у 2026 році та 6,7% у 2027 році, що буде підтримано стійким споживанням і значними державними інвестиціями, які повинні значною мірою компенсувати негативний вплив підвищення митних тарифів США.