Фінансові новини
- |
- 09.01.26
- |
- 14:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Лідерство США в ШІ під загрозою через політику Трампа у науці та освіті — Microsoft
12:40 09.01.2026 |
Головний науковець Microsoft Ерік Хорвіц попередив, що скорочення федерального фінансування академічних досліджень у США може призвести до відтоку талантів і ідей за кордон. Це надасть конкурентам перевагу у перегонах штучного інтелекту, пише FT.
За словами Хорвіца, рішення президента Дональда Трампа скоротити витрати на академічні проєкти може надати іншим країнам, зокрема Китаю, перевагу в науці та технологічних інноваціях. Він зазначив, що без підтримки держави США були б десятки років позаду у розвитку сучасного ШІ. З 2025 року адміністрація Трампа скасувала понад 1600 грантів Національної наукової фундації (NSF) на загальну суму майже $1 млрд.
Хорвиц співпрацює з професоркою Принстонського університету Маргарет Мартонозі, збираючи приклади того, як федеральні гранти сприяли науковим проривам. Наприклад, метод reinforcement learning, розроблений академіками, тепер використовується провідними групами ШІ, включно з OpenAI, Google та Microsoft.
Скорочення фінансування змушують університети переглядати управління і бюджет, а деяких науковців і студентів - виїжджати за кордон. Багато дослідників також обирають роботу в приватному секторі, приваблені ресурсами великих компаній та доступом до рідкісних обчислювальних потужностей.
"Якщо ми не підтримаємо унікальну американську модель інвестицій у науку та освіту, таланти, навчання та інновації підуть в інші країни - більше, ніж залишаться тут", - застерігає Хорвіц
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд у Швеції остаточно відмовив компаніям Коломойського у стягненні з України $6 млрд
|Карні: Канада збільшить обсяги спільного виробництва озброєнь з Україною
|Урсула фон дер Ляєн озвучила бачення гарантій безпеки для України
|Лондон і Париж підписали декларацію щодо можливого розміщення військ в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Провідні компанії — Chevron, Vitol та Trafigura — змагаються за продаж венесуельської нафти
|Українські перевізники отримали доступ до 35 країн у рамках «транспортного безвізу»
|Лідерство США в ШІ під загрозою через політику Трампа у науці та освіті — Microsoft
|Індія готова закуповувати нафту з Венесуели, але потребує схвалення США
|ООН очікує уповільнення глобального економічного зростання до 2,7%
|Індія може відкрити державні тендери для китайських фірм — Reuters
Бізнес
|Санкції Заходу заморозили 500 мільйонів Telegram через російські зв’язки
|NVIDIA представила DLSS 4.5 – технологія забезпечить до 240 FPS в 4K
|Продаж автомобілів у Британії у 2025 році перевищив 2 млн уперше з пандемії
|NVIDIA представила Rubin — суперкомп’ютер для нового покоління ШІ
|Qualcomm представила Snapdragon X2 Plus — новий чип для Windows ПК з вищою продуктивністю
|Ринок тролейбусів в Україні 2025 року виріс більше ніж утричі
|Тамагочі повертаються – але тепер з ШІ