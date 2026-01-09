Авторизация

Лідерство США в ШІ під загрозою через політику Трампа у науці та освіті — Microsoft

Головний науковець Microsoft Ерік Хорвіц попередив, що скорочення федерального фінансування академічних досліджень у США може призвести до відтоку талантів і ідей за кордон. Це надасть конкурентам перевагу у перегонах штучного інтелекту, пише FT.

За словами Хорвіца, рішення президента Дональда Трампа скоротити витрати на академічні проєкти може надати іншим країнам, зокрема Китаю, перевагу в науці та технологічних інноваціях. Він зазначив, що без підтримки держави США були б десятки років позаду у розвитку сучасного ШІ. З 2025 року адміністрація Трампа скасувала понад 1600 грантів Національної наукової фундації (NSF) на загальну суму майже $1 млрд.

Хорвиц співпрацює з професоркою Принстонського університету Маргарет Мартонозі, збираючи приклади того, як федеральні гранти сприяли науковим проривам. Наприклад, метод reinforcement learning, розроблений академіками, тепер використовується провідними групами ШІ, включно з OpenAI, Google та Microsoft.

Скорочення фінансування змушують університети переглядати управління і бюджет, а деяких науковців і студентів - виїжджати за кордон. Багато дослідників також обирають роботу в приватному секторі, приваблені ресурсами великих компаній та доступом до рідкісних обчислювальних потужностей.

"Якщо ми не підтримаємо унікальну американську модель інвестицій у науку та освіту, таланти, навчання та інновації підуть в інші країни - більше, ніж залишаться тут", - застерігає Хорвіц

За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: США
 

