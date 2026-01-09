Президент США допустив вибір між Гренландією і збереженням НАТО

Американський лідер Дональд Трамп допустив, що США "можливо, доведеться вибрати" між реалізацією амбіцій щодо захоплення Гренландії та збереженням НАТО.

Про це він сказав в інтерв'ю для The New York Times, повідомляє "Європейська правда".

У відповідь на запитання, що для нього є пріоритетом - здобуття Гренландії чи збереження НАТО, Трамп відмовився давати пряму відповідь, але визнав, що "це може бути вибір". Він чітко дав зрозуміти, що трансатлантичний альянс є практично марним без США в його центрі.

У відповідь на запитання, чому йому потрібно володіти Гренландією, Трамп сказав, що "це психологічно необхідно для успіху".

"Я думаю, що власність дає вам те, чого ви не можете досягти, незалежно від того, чи йдеться про оренду, чи про договір. Власність дає вам те, чого ви не можете отримати, просто підписавши документ", - наголосив президент США.

З розмови стало зрозуміло, що, на думку Трампа, суверенітет і національні кордони менш важливі, ніж особлива роль, яку відіграють Сполучені Штати як захисник Заходу, підкреслює видання.

Трамп також ствердив, що він єдиний виявився здатним переконати країни НАТО витрачати 5% валового внутрішнього продукту на оборону.

"Я думаю, що ми завжди будемо ладнати з Європою, але я хочу, щоб вони налагодили ситуацію. Саме я змусив їх витрачати більше, знаєте, більше ВВП на НАТО. Але якщо подивитися на НАТО, то, можу вам сказати, Росія зовсім не переймається жодною іншою країною, крім нас", - заявив президент США.