Фінансові новини
- |
- 09.01.26
- |
- 16:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Президент США допустив вибір між Гренландією і збереженням НАТО
14:04 09.01.2026 |
Американський лідер Дональд Трамп допустив, що США "можливо, доведеться вибрати" між реалізацією амбіцій щодо захоплення Гренландії та збереженням НАТО.
Про це він сказав в інтерв'ю для The New York Times, повідомляє "Європейська правда".
У відповідь на запитання, що для нього є пріоритетом - здобуття Гренландії чи збереження НАТО, Трамп відмовився давати пряму відповідь, але визнав, що "це може бути вибір". Він чітко дав зрозуміти, що трансатлантичний альянс є практично марним без США в його центрі.
У відповідь на запитання, чому йому потрібно володіти Гренландією, Трамп сказав, що "це психологічно необхідно для успіху".
"Я думаю, що власність дає вам те, чого ви не можете досягти, незалежно від того, чи йдеться про оренду, чи про договір. Власність дає вам те, чого ви не можете отримати, просто підписавши документ", - наголосив президент США.
З розмови стало зрозуміло, що, на думку Трампа, суверенітет і національні кордони менш важливі, ніж особлива роль, яку відіграють Сполучені Штати як захисник Заходу, підкреслює видання.
Трамп також ствердив, що він єдиний виявився здатним переконати країни НАТО витрачати 5% валового внутрішнього продукту на оборону.
"Я думаю, що ми завжди будемо ладнати з Європою, але я хочу, щоб вони налагодили ситуацію. Саме я змусив їх витрачати більше, знаєте, більше ВВП на НАТО. Але якщо подивитися на НАТО, то, можу вам сказати, Росія зовсім не переймається жодною іншою країною, крім нас", - заявив президент США.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд у Швеції остаточно відмовив компаніям Коломойського у стягненні з України $6 млрд
|Карні: Канада збільшить обсяги спільного виробництва озброєнь з Україною
|Урсула фон дер Ляєн озвучила бачення гарантій безпеки для України
|Лондон і Париж підписали декларацію щодо можливого розміщення військ в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|«РФ знову не нападе»: Трамп заявив про можливу участь США в гарантіях безпеки України
|Президент США допустив вибір між Гренландією і збереженням НАТО
|Провідні компанії — Chevron, Vitol та Trafigura — змагаються за продаж венесуельської нафти
|Українські перевізники отримали доступ до 35 країн у рамках «транспортного безвізу»
|Лідерство США в ШІ під загрозою через політику Трампа у науці та освіті — Microsoft
|Індія готова закуповувати нафту з Венесуели, але потребує схвалення США
|ООН очікує уповільнення глобального економічного зростання до 2,7%
Бізнес
|AMD повідомила про 27% перевагу Ryzen 7 9850X3D над флагманом Intel
На CES 2026 компанія AMD анонсувала свій новий флагманський процесор Ryzen 7 9850X3D, який став найшвидшим у серії 9000X3D. Чип базується на архітектурі Zen 5 і оснащений технологією AMD 3D V-Cache другого покоління, що забезпечує виняткову ігрову продуктивність, особливо в порівнянні з конкурентами.
|Санкції Заходу заморозили 500 мільйонів Telegram через російські зв’язки
|NVIDIA представила DLSS 4.5 – технологія забезпечить до 240 FPS в 4K
|Продаж автомобілів у Британії у 2025 році перевищив 2 млн уперше з пандемії
|NVIDIA представила Rubin — суперкомп’ютер для нового покоління ШІ
|Qualcomm представила Snapdragon X2 Plus — новий чип для Windows ПК з вищою продуктивністю
|Ринок тролейбусів в Україні 2025 року виріс більше ніж утричі