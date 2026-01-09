Фінансові новини
- 09.01.26
- 14:03
- RSS
- мапа сайту
Індія готова закуповувати нафту з Венесуели, але потребує схвалення США
12:02 09.01.2026 |
Індійські нафтопереробні компанії на чолі з Reliance Industries Ltd., оператором найбільшого НПЗ у світі, висловили готовність купувати нафту з Венесуели, якщо її буде дозволено продавати покупцям, не пов'язаним зі США, пише Reuters.
Вона може стати політично прийнятним варіантом диверсифікації для зменшення імпорту російської нафти.
Два нафтопереробні комплекси Reliance у штаті Гуджарат із сукупною потужністю близько 1,4 млн барелів сирої нафти на добу дають змогу переробляти важкі сорти, такі як венесуельський Merey.
"Ми чекаємо чітких роз'яснень щодо доступу неамериканських покупців до венесуельської нафти й розглянемо можливість її придбання з дотриманням усіх вимог", - повідомили агентству в Reliance Industries.
Компанія раніше купувала венесуельську нафту, але призупинила імпорт з травня 2025 року після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 25%-го мита для країн, що купують нафту у Венесуели.
Державні нафтопереробні компанії Indian Oil Corp та Hindustan Petroleum Corp також розглянуть закупівлю венесуельської нафти за умови дозволу США, сказали джерела Reuters.
За даними компанії LSEG, у минулому венесуельську нафту також імпортували індійські HPCL-Mittal Energy, Nayara Energy, IOC та Mangalore Refinery and Petrochemicals.
