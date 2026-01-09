Провідні компанії — Chevron, Vitol та Trafigura — змагаються за продаж венесуельської нафти

Нафтовий гігант Chevron Corp, глобальні торговельні доми Vitol і Trafigura, а також інші компанії конкурують за угоди з урядом США на експорт сирої нафти з Венесуели.

Про це повідомляють обізнані джерела, пише Reuters.

Конкуренція відображає бажання багатьох представників нафтової промисловості отримати доступ до запасів і видобутку сирої нафти цієї південноамериканської країни, оскільки американські чиновники прагнуть контролювати продажі венесуельської нафти невизначений термін.

Президент США Дональд Трамп зажадав від Венесуели надати Сполученим Штатам повний доступ до свого нафтового сектору лише через кілька днів після того, як США захопили президента цієї країни Ніколаса Мадуро. Американські чиновники заявили, що Вашингтон контролюватиме продажі й доходи країни від нафти безстроково.

Як повідомляє Reuters, Vitol з Trafigura мали приєднатися до Chevron та інших великих нафтових компаній на зустрічах у Білому домі щодо їхньої можливої ролі в нафтовій промисловості Венесуели.

Напередодні зустрічей компанії активно лобіювали уряд США, щоб забезпечити собі частку в угодах про експорт нафти з Венесуели, які, як очікується, будуть вигідними.

Зі слів двох джерел, компанії оскаржують початкові угоди щодо продажу до 50 млн барелів нафти, яку державна нафтова компанія PDVSA накопичила на складах на тлі суворого нафтового ембарго, що призвело до вилучення чотирьох танкерів.

Цього тижня PDVSA заявила, що переговори тривають, але не надала жодних подробиць. Її головний партнер у спільному підприємстві, Chevron, має всі можливості для переговорів щодо розширення своєї ліцензії на роботу у Венесуелі, оскільки вона є єдиною великою нафтовою компанією, яка все ще працює в країні.

Зі слів трьох джерел, Chevron також може торгувати частиною власного виробництва PDVSA. Однак уперше за багато років американський нафтовий гігант повинен конкурувати з іншими іноземними компаніями.

PDVSA прагне залучити партнерів по спільному підприємству й колишніх клієнтів до угоди, щоб завершити погашення боргу, розширити видобуток і забезпечити справедливі ціни на марки сирої нафти для певних напрямків.

Міністерство енергетики США заявило, що співпрацює з торговцями сировинними товарами й банками для виконання й фінансової підтримки продажу венесуельської сирої нафти й пального.

Компанія Vitol зі штаб-квартирою в Женеві вже отримала попередню ліцензію від уряду США на початок переговорів щодо імпорту та експорту нафти з Венесуели протягом 18 місяців.

Vitol з Trafigura торгували венесуельською нафтою до санкцій США 2019 року й продавали вантажі, які отримували деякі партнери PDVSA. Їхні можливості швидко розміщувати танкерні флоти у Венесуелі й торгувати барелями перевищують можливості інших компаній, які зараз працюють у країні.

«Великі американські компанії відіграють центральну роль у виробництві, але великі міжнародні торговельні доми забезпечують глобальне охоплення й гнучкість, яких бракує великим компаніям. Тому для цих трейдерів логічно активно взаємодіяти з урядом США для обговорення наступних кроків», - сказав Жан-Франсуа Ламберт з консалтингової компанії Lambert Commodities.

Адміністрація Трампа націлилася на нафтову промисловість Венесуели невдовзі після того, як американські війська захопили Мадуро. Вашингтон заявив, що хоче контролювати продажі й доходи Венесуели від нафти безстроково.

Трамп заявив, що хоче, аби американські компанії інвестували у Венесуелу й відновлювали її нафтову промисловість, щоб виробляти більше нафти й знизити світові витрати на енергоносії. Деякі керівники нафтових компаній почали організовувати поїздки до Каракаса для проведення оцінок.

Аналітики й керівники галузі висловили скептицизм, відзначивши занедбану інфраструктуру Венесуели, низьку якість сирої нафти та політичну невизначеність. Американські нафтові компанії заявили, що хочуть отримати «серйозні гарантії», перш ніж інвестувати у Венесуелу.

Роки недостатніх інвестицій і санкцій призвели до падіння видобутку нафти у Венесуелі приблизно до 1 млн барелів на добу (б/д), або лише 1% від світових постачань, з 3,5 млн б/д у 1970-х роках, коли на неї припадало 7% світового видобутку.

З 2019 року єдиними компаніями, яким США дозволили отримувати нафту з Венесуели, є Chevron та індійська Reliance, італійська Eni, іспанська Repsol і французька Maurel & Prom.

В останні роки Китай отримував левову частку експорту нафти з Венесуели через маловідомих посередників. З минулого місяця, коли США розпочали морську блокаду венесуельських вод, Китай не може імпортувати венесуельську нафту.

