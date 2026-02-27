Мінекономіки оголосило старт прийому заявок на компенсацію техніки українського виробництва на 2026 рік

Міністерство економіки розпочало приймання заявок на компенсацію вартості української сільськогосподарської та промислової техніки у 2026 році, на що в держбюджеті передбачено 1,8 млрд грн та 475 млн грн відповідно, повідомила пресслужба міністерства.

"Це інструменти політики "Зроблено в Україні", які дають бізнесу та аграріям можливість оновлювати обладнання на прогнозованих умовах і водночас забезпечують замовлення для наших виробників. У 2026 році на ці програми держава передбачила 1,8 млрд грн і 475 млн грн відповідно", - наголосив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Мінекономіки нагадало, що згідно з умовами цих держпрограм аграрії можуть отримати 25% компенсації вартості вітчизняної сільгосптехніки та обладнання (без ПДВ) за умови її локалізації не менше 60%. Для цього необхідно бути зареєстрованим у ДАР, обрати техніку з переліку міністерства (14,4 тис. позицій від 166 виробників - ІФ-У) і здійснити оплату через один із 34 уповноважених банків.

Програма компенсації 15% вартості поширюється на вітчизняну промислову техніку (енергетичне, будівельне, спеціальне обладнання) з рівнем локалізації від 40%. Покупцями можуть виступати приватні та комунальні підприємства і здійснювати закупівлі через 29 уповноважених банків. Наразі до відповідного переліку включено 1,2 тис. найменувань від 44 українських заводів.

Для включення продукції до переліку виробники мають подати електронну заявку до Мінекономіки з підтвердженням ступеня локалізації та калькуляцією собівартості.

Міністерство уточнило, що за два роки роботи держпрограми з відшкодування вартості вітчизняної сільгосптехніки (25% компенсації) 8,6 тис. підприємств придбали 13,7 тис. одиниць техніки на суму майже 9,9 млрд грн, а держава відшкодувала їм близько 2,1 млрд грн. За напрямом промислової техніки (15% компенсації) за цей же період 163 підприємства придбали 343 одиниці обладнання на 899 млн грн. Сума виплачених компенсацій склала 112,4 млн грн.