ФОПи за рік перерахували до бюджету близько ₴60 млрд єдиного податку — Опендатабот

Протягом 2025 року фізичні особи - підприємці сплатили 59,88 млрд грн єдиного податку, найбільше - ФОПи ІІІ групи.
Такі дані з посиланням на Державну податкову службу оприлюднив Опендатабот, передає Укрінформ.
«59,88 млрд грн єдиного податку сплатили ФОПи до
бюджету торік. Це на 9% більше, ніж у 2024 році. 80% усієї суми єдиного
податку сплатили підприємці третьої групи - 47,84 млрд грн», - йдеться в
повідомленні.
Загалом в Україні налічується 1,63 млн чинних платників єдиного
податку, майже половина з них - 0,8 млн осіб - працюють саме на ІІІ
групі. Підприємці цієї категорії сплачують 3% доходу, якщо є платниками
ПДВ, або 5% - якщо працюють без ПДВ.
Варто зазначити, що кількість ФОПів ІІІ групи за рік змінилася
неістотно: 798,3 тис. підприємців наприкінці 2024 року проти 801,5 тис.
наприкінці 2025-го. Водночас сума сплаченого ними податку зросла на
6,5%.
Ще 11,5 млрд грн єдиного податку (19% загальної суми) сплатили ФОПи
ІІ групи, це на 20% більше, ніж у 2024 році. Частково це пояснюється
підвищенням фіксованої ставки: якщо у 2024 році підприємці другої групи
сплачували 1 420 грн на місяць, то у 2025-му - вже 1 600 грн. Кількість
платників цієї групи також зросла - на 4% за рік.
Натомість І група продовжує скорочуватися. За рік таких підприємців
поменшало на 19% - до 165,7 тис. Відповідно, на 15% зменшилася і сума
сплаченого ними податку. Загалом вони перерахували 537 млн грн - менш як
1% усіх надходжень. Ставка для І групи залишилася незмінною - 302,8 грн
на місяць.
Платники IV групи - фермерські господарства - у 2025 році більш як
удвічі збільшили суму сплаченого податку - до 5,93 млн грн. При цьому
фермерів за рік суттєво поменшало: близько 700 підприємців проти
приблизно 800 роком раніше.
Найбільше єдиного податку традиційно сплачують у столиці - 13,2 млрд
грн, або 22% загальної суми. Далі йдуть Львівщина з 5,4 млрд грн (9%) та
Дніпропетровщина з 5,2 млрд грн (9%).
Столиця лідирує і за окремими групами: в ІІІ групі майже чверть усіх
надходжень - 11,6 млрд грн - забезпечили саме київські підприємці. У ІІ
групі Київ також попереду з 1,5 млрд грн.
Водночас у І групі найбільше сплатили підприємці з Одещини - 48 млн
грн. У IV групі, серед фермерів, лідирує Волинь, за нею - Хмельниччина
та Миколаївщина.