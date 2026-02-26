Авторизация

ФОПи за рік перерахували до бюджету близько ₴60 млрд єдиного податку — Опендатабот

09:50 26.02.2026 |

Економіка

Протягом 2025 року фізичні особи - підприємці сплатили 59,88 млрд грн єдиного податку, найбільше - ФОПи ІІІ групи.

Такі дані з посиланням на Державну податкову службу оприлюднив Опендатабот, передає Укрінформ.

«59,88 млрд грн єдиного податку сплатили ФОПи до бюджету торік. Це на 9% більше, ніж у 2024 році. 80% усієї суми єдиного податку сплатили підприємці третьої групи - 47,84 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

Загалом в Україні налічується 1,63 млн чинних платників єдиного податку, майже половина з них - 0,8 млн осіб - працюють саме на ІІІ групі. Підприємці цієї категорії сплачують 3% доходу, якщо є платниками ПДВ, або 5% - якщо працюють без ПДВ.

Варто зазначити, що кількість ФОПів ІІІ групи за рік змінилася неістотно: 798,3 тис. підприємців наприкінці 2024 року проти 801,5 тис. наприкінці 2025-го. Водночас сума сплаченого ними податку зросла на 6,5%.

Ще 11,5 млрд грн єдиного податку (19% загальної суми) сплатили ФОПи ІІ групи, це на 20% більше, ніж у 2024 році. Частково це пояснюється підвищенням фіксованої ставки: якщо у 2024 році підприємці другої групи сплачували 1 420 грн на місяць, то у 2025-му - вже 1 600 грн. Кількість платників цієї групи також зросла - на 4% за рік.

Натомість І група продовжує скорочуватися. За рік таких підприємців поменшало на 19% - до 165,7 тис. Відповідно, на 15% зменшилася і сума сплаченого ними податку. Загалом вони перерахували 537 млн грн - менш як 1% усіх надходжень. Ставка для І групи залишилася незмінною - 302,8 грн на місяць.

Платники IV групи - фермерські господарства - у 2025 році більш як удвічі збільшили суму сплаченого податку - до 5,93 млн грн. При цьому фермерів за рік суттєво поменшало: близько 700 підприємців проти приблизно 800 роком раніше.

Найбільше єдиного податку традиційно сплачують у столиці - 13,2 млрд грн, або 22% загальної суми. Далі йдуть Львівщина з 5,4 млрд грн (9%) та Дніпропетровщина з 5,2 млрд грн (9%).

Столиця лідирує і за окремими групами: в ІІІ групі майже чверть усіх надходжень - 11,6 млрд грн - забезпечили саме київські підприємці. У ІІ групі Київ також попереду з 1,5 млрд грн.

Водночас у І групі найбільше сплатили підприємці з Одещини - 48 млн грн. У IV групі, серед фермерів, лідирує Волинь, за нею - Хмельниччина та Миколаївщина.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2413
  0,0235
 0,05
EUR
 1
 50,9620
  0,0039
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9292  0,02 0,04 43,4636  0,01 0,02
EUR 50,7780  0,00 0,00 51,4212  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2250  0,02 0,03 53,2550  9,99 23,08
EUR 51,0184  0,04 0,08 51,0365  0,03 0,07

