Нафта помірно дорожчає, Brent торгується вище $71 за барель

Ціни на нафту помірно піднімаються вранці в четвер.

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:13 кч підвищується на $0,21 (0,3%), до $71,06 за барель. У середу контракт зріс у ціні на 8 центів, до $70,85 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають до цього часу на $0,19 (0,29%), до $65,61 за барель. Напередодні ціна ф'ючерсу підвищилася на 21 цент, до $65,42 за барель.

Напередодні міністерство енергетики США повідомило, що комерційні запаси нафти в країні минулого тижня підскочили на 15,989 млн барелів - максимально з тижня, що завершився 10 лютого 2023 року. Аналітики в середньому прогнозували збільшення на 1,8 млн барелів, за даними Trading Economics.

Товарні запаси бензину зменшилися на 1,011 млн барелів, дистилятів - зросли на 252 тис. барелів. Резерви на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX), збільшилися на 881 тис. барелів.

Ринок чекає на зустріч представників восьми країн ОПЕК+, яка відбудеться 1 березня. Як пишуть західні ЗМІ з посиланням на джерела, ця група країн має намір розглянути питання про збільшення видобутку нафти на 137 тис. барелів на добу з квітня. До цього видобуток не змінювався протягом трьох місяців.

Також інвестори продовжують спостерігати за ситуацією на Близькому Сході, де США нарощують військову присутність у спробах змусити Іран відмовитися від ядерної та ракетної програми.

"Інвестори намагаються зрозуміти, чи вдасться уникнути військового конфлікту за допомогою переговорів між США та Іраном", - зазначив Тосітака Тадзава з Fujitomi Securities.

За його словами, якщо збройні зіткнення почнуться, але удар США буде спрямований на обмежене коло цілей і буде нетривалим, ціни на WTI ненадовго піднімуться вище $70 за барель, після чого опустяться в діапазон $60-65 за барель.

