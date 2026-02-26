Держгеонадра торік залучили понад ₴1,8 млрд на аукціонах зі спецдозволів

Державна служба геології та надр у 2025 році провела 12 аукціонів з продажу спецдозволів на користування ділянками, за результатами яких залучили до бюджету 1,82 млрд грн.

Про це йдеться у звіті служби про підсумки роботи за минулий рік, передає Укрінформ.

Згідно з оприлюдненими даними, у 2025 році Держгеонадра провели 12 аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування ділянками. Загалом було запропоновано 100 лотів, переважна більшість яких містили ліцензії на користування ділянками з покладами бурштину, піску, підземних вод.

Реалізувати вдалося 76 ліцензій на загальну суму 1,82 млрд грн.

Крім того, торік було надано 356 спецдозволів на користування надрами без проведення аукціонів (електронних торгів). Вільним відчуженням прав на користування надрами скористалось 56 надрокористувачів.

Загальні надходження до державного бюджету склали 854,3 млн грн.