ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України у 2026р до 2,5% з 5% через продовження війни

10:23 26.02.2026 |

Економіка

Європейський банк реконструкціїї та розвитку прогнозує, що реальний ВВП України зросте на 2,5% цього року, а у 2027 році - до 4,0%, якщо припустити, що війна триватиме протягом 2026 року, йдеться у звіті "Регіональні економічні перспективи" (REP), опублікованому зранку у четвер.

"У попередньому звіті передбачалося припинення вогню та виграш від післявоєнної реконструкції, що дозволило прогнозувати зростання на 5,0% у 2026 році", - зазначив банк.

ЄБРР наголосив, що Україна підтримує макроекономічну стабільність, незважаючи на війну Росії проти країни: зростання реального ВВП, повільне на початку минулого року, різко зросло до 3,0% до кінця 2025 року, що дає показник за весь рік у 2,0%.

Банк уточнив, що економіка зросла на 2,1% у річному обчисленні у третьому кварталі та на 3,0% у четвертому кварталі порівняно з 0,8% у першому півріччі.

Згідно зі звітом, у разі укладання мирна угода на початку 2026 року суттєво покращить перспективи, однак дефіцит електроенергії, обмеження робочої сили та слабкість сільськогосподарського виробництва продовжують створювати значні короткострокові ризики.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

