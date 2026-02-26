Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українська енергетична біржа запровадила нові правила аукціонів

Українська енергетична біржа (УЕБ) удосконалила правила проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами.

Про це повідомляє профільне видання ExPro.

Зазначається, що зміни спрямовані на підвищення ефективності торгів, прозорості процедур та прогнозованості їх завершення у встановлені строки, повідомляє біржа.

Зокрема, нові положення покликані мінімізувати ризики затягування аукціонів і зробити процес формування ціни більш чітким для учасників.

Також внесено зміни до параметрів торгів, включно з коригуванням кроку аукціону - його збільшено до 5 грн за 1 МВт·год, що має оптимізувати перебіг торгів і спростити подання пропозицій.

У біржі наголошують, що зміни спрямовані на забезпечення стабільної роботи ринку двосторонніх договорів і створення більш конкурентного середовища для продавців та покупців електроенергії.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2413
  0,0235
 0,05
EUR
 1
 50,9620
  0,0039
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9292  0,02 0,04 43,4636  0,01 0,02
EUR 50,7780  0,00 0,00 51,4212  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2250  0,02 0,03 53,2550  9,99 23,08
EUR 51,0184  0,04 0,08 51,0365  0,03 0,07

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес