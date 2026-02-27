Авторизация

ТРЦ в Україні втратили більш як $10 млрд від початку повномасштабної війни

08:31 27.02.2026 |

Економіка

Торговельно-розважальні центри в Україні за час повномасштабної війни зазнали втрат на $10-11 млрд.

Як розповів голова Української ради торгових центрів Максим Гаврюшин, це як прямі, так і непрямі збитки, передає Liga.net.

Втрати пов'язані насамперед із падінням показників капіталізації об'єктів.

"До війни ТРЦ оцінювались за одними цінами, зараз зовсім інші ставки капіталізації", - пояснив Гаврюшин.

Друга значна частка - втрата контролю над торговельною власністю. Так, за словами Гаврюшина, багато ТРЦ залишаються на непідконтрольній території - а це збитки для девелоперів та власників комплексів.

Третя складова - це втрата профіту, за рахунок падіння орендних ставок в умовах воєнного стану та щоденних повітряних тривог.

"Більшість ТРЦ не заробляють стільки, скільки заробляли у 2021 році", - додав Гаврюшин.

Ще одна складова - втрати, пов'язані з неможливістю завершити розпочаті об'єкти. Так, чимало ТРЦ, які планувались до запуску в 2022-2023 роках, не змогли відкритись і досі стоять заморожені.

Найменша частка втрат пов'язана із прямими влучаннями під час російських масованих атак. Вартість відновлення цих об'єктів оцінюється на рівні $400 млн.

"Порівняно з $10 млрд прямі збитки виглядають незначними", - зазначив Гаврюшин.


Скільки ТРЦ пошкоджено

За підрахунками Української ради торгових центрів, 38 професійних торговельних центрів зазнали значних пошкоджень під час повномасштабної війни

Загальна площа цих об'єктів складає 1,3 млн кв. м. Більшість із них розташовані у східних регіонах країни, 17% - у Києві. Також зафіксовані пошкодження в центрі та півдні.

На півночі та заході країни ТРЦ не зазнали втрат.


Скільки ТРЦ відновили роботу

Майже половина з постраждалих об'єктів за час великої війни змогла відновити роботу (18 з 38 ТРЦ). 


Скільки ТРЦ не працюють через війну

На сьогодні через воєнні дії зачинені 6% активних торговельних площ (400 тис. кв. м), які були пошкоджені. Вони розташовані у районах, близьких до лінії фронту, тому їхнє відновлення вкрай ризиковане або неможливе.

Раніше повідомлялося, що найбільшою мережею продовольчих роздрібних магазинів в Україні в 2025 році стала АТБ з показником у 1319 точок.

До того прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про запуск пілотного проєкту "єЧек" - державної програми електронних чеків, які працюватимуть безпосередньо в банківських застосунках.

"Це допоможе бізнесу заощадити мільйони гривень щороку. Адже на друк одного чеку йде 7 копійок. Лише за минулий рік, за даними Державної податкової служби, українські підприємці сформували понад 9 млрд чеків. Крім того, це допоможе довкіллю. Термопапір, на якому друкують чеки, зазвичай містить бісфеноли, які не підлягають переробці", - прокоментувала Свириденко.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

