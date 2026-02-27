Фінансові новини
- 27.02.26
- 16:20
- RSS
- мапа сайту
Податок на нерухомість: у січні зафіксовано зростання надходжень у регіонах
09:27 27.02.2026
За січень 2026 року до бюджету надійшло понад 1,7 млрд грн податку на нерухоме майно. Це на 16% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Цього року податок сплатили понад 131 тис. власників нерухомості, повідомляє пресслужба Державної податкової служби.
Найактивнішими платниками стали мешканці столиці та кількох найбільших областей:
Податок сплачують власники житлової та нежитлової нерухомості, якщо площа об'єкта перевищує встановлені пільгові норми:
Податок нараховується лише на ту частину площі, яка перевищує зазначені ліміти. Ставку податку (до 1,5% від мінімальної заробітної плати за 1 кв. м) визначають органи місцевого самоврядування, тому розмір платежу може відрізнятися в різних громадах. Повідомлення про нарахування податку та необхідність його сплати надсилає Державна податкова служба.
