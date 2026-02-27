Податок на нерухомість: у січні зафіксовано зростання надходжень у регіонах

За січень 2026 року до бюджету надійшло понад 1,7 млрд грн податку на нерухоме майно. Це на 16% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Цього року податок сплатили понад 131 тис. власників нерухомості, повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Найактивнішими платниками стали мешканці столиці та кількох найбільших областей:

Київ ‒ 382,1 млн грн;

Київська область ‒ 166,7 млн грн;

Львівська область ‒ 165,4 млн грн;

Дніпропетровська область ‒ 164,9 млн грн.

Податок сплачують власники житлової та нежитлової нерухомості, якщо площа об'єкта перевищує встановлені пільгові норми:

для квартир ‒ понад 60 кв. м;

для будинків ‒ понад 120 кв. м;

якщо у власності є і квартира, і будинок ‒ понад 180 кв. м загальної площі.

Податок нараховується лише на ту частину площі, яка перевищує зазначені ліміти. Ставку податку (до 1,5% від мінімальної заробітної плати за 1 кв. м) визначають органи місцевого самоврядування, тому розмір платежу може відрізнятися в різних громадах. Повідомлення про нарахування податку та необхідність його сплати надсилає Державна податкова служба.