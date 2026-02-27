Українцям з березня проіндексують пенсії на 12,1%

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про індексацію пенсій та страхових виплат з 1 березня на 12,1 відсотка, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у середу, 25 лютого.

Вона зазначила, що такий відсоток індексації перевищує рівень інфляції за минулий рік (вісім відсотків) і дозволить "підтримати рівень доходів людей в умовах зростання цін".

Перерахунок відбудеться автоматично і охопить майже усі основні види пенсій - за віком, військові, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника, а також інші спеціальні пенсії для колишніх працівників органів місцевого самоврядування, держслужбовців і науковців.

Крім того, повідомила Свириденко, буде проіндексовано мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій та страхові виплати для громадян, які постраждали від нещасних випадків.

Працюючим пенсіонерам з 1 квітня автоматично перерахують пенсії з урахуванням оновленого стажу і заробітку.

Як зростуть виплати

У міністерстві соціальної політики України уточнили, що після перерахунку пенсії зростуть щонайменше на 100 гривень, проте не більше ніж на 2 595 гривень.

Окрему увагу при індексації приділено пенсіонерам із найбільш вразливих категорій, заявили у міністерстві. Так, для пенсіонерів віком 80+ років за наявності не менше 25 років стажу у чоловіків і 20 років у жінок, а також пенсіонерів у віці 65+, які не працюють і мають повний страховий стаж, мінімальна пенсія зросте з 3 758 гривень до 4 213 гривень.

Для пенсіонерів віком понад 70 років із повним страховим стажем мінімальна пенсія зросте з 3 613 гривень до 4 050 гривень; для пенсіонерів віком до 70 років із повним страховим стажем - з 3 323 гривень до 3 725 гривень, а для пенсіонерів з меншим страховим стажем - з 3 038 гривень до 3 406 гривень.