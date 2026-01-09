Українські перевізники отримали доступ до 35 країн у рамках «транспортного безвізу»

Українські автомобільні перевізники отримали можливість працювати у 35 країнах світу без потреби оформлювати двосторонні та транзитні дозволи. Про це повідомляє Мінрозвитку.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба наголосив на стратегічному значенні цього досягнення для економіки держави у воєнний час.

"Лібералізація міжнародних вантажних автомобільних перевезень - це пряма підтримка української економіки в умовах війни. Ми системно працюємо над тим, щоб українські перевізники мали стабільний доступ до міжнародних ринків без зайвої бюрократії, дозволів і ручних процедур", - заявив Кулеба.

За його словами, такий підхід зменшує витрати бізнесу, пришвидшує логістичні процеси та робить Україну надійним партнером у європейських і глобальних ланцюжках постачання.

Станом на сьогодні українські транспортні компанії можуть виконувати вантажні перевезення без дозволів до всіх 27 країн Європейського Союзу. Крім того, у список держав з лібералізованим режимом входять Норвегія, Велика Британія, Швейцарія, Молдова, Грузія, Туреччина, Чорногорія та Північна Македонія.

Україна домовилася з Чорногорією, Великою Британією та Швейцарією про можливість виконувати перевезення не лише безпосередньо до цих держав, а й здійснювати транспортування вантажів у треті країни та з них.

