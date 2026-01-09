Авторизация

«РФ знову не нападе»: Трамп заявив про можливу участь США в гарантіях безпеки України

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий узяти на себе зобов'язання щодо участі Штатів у майбутній обороні України, оскільки він упевнений, що рф не спробує знову напасти на Україну.

Про це він сказав в інтерв'ю New York Times.

Дональд Трамп зазначив, що не погодився б на це, якби не був «твердо переконаний», що росіяни не нападуть знову на Україну.

Трамп також вважає, що глава рф володимир путін, мовляв, теж прагне мирної угоди.


«Бували випадки, коли я домовлявся з путіним, а [Володимир] Зеленський не хотів укладати угоду, що мене шокувало. Бували й випадки, коли все було навпаки. Гадаю, зараз вони обидва хочуть укласти угоду, але це ще побачимо», - сказав Трамп.

Водночас американський лідер наголосив, що в контексті гарантій безпеки США відіграватимуть другорядну роль, а основна відповідальність ляже на європейських партнерів.


Гарантії безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США в межах мирного плану запропонували Україні гарантії безпеки на 15 років із можливістю їх продовжити (хоча Україна просила одразу на 30-50 років).

Зеленський наголошував, що Україна прагне отримати юридично зобов'язувальні гарантії безпеки від США, підтримані Конгресом, а не «такі, як "Будапешт" або "Мінськ"».

Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов розповів, що  погоджений військовий документ містить чотири розділи й чотири додатки. Однак його зміст нині невідомий.

Окрім окремих домовленостей зі США, Україна також хоче отримати гарантії безпеки від ЄС, передусім йдеться про членство в Євросоюзі. Президент України також підписав із лідерами Франції та Великої Британії декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після війни.
За матеріалами: hromadske.ua
 

