Бойовики ХАМАСу стратили трьох палестинців, звинувачених у співпраці з Ізраїлем

 

Соціальні мережі, пов'язані з угрупуванням ХАМАС, оприлюднили відеозапис страти трьох палестинців, звинувачених у співпраці з Ізраїлем, що відбулася сьогодні ввечері в місті Газа.

Як передає Укрінформу, про це повідомляє Times of Israel.

На відео видно трьох чоловіків із зав'язаними очима і зв'язаними руками, оточених озброєними людьми й натовпом, серед якого є діти.

Бойовик заявляє, що вони є «колабораціоністами, які зрадили свою батьківщину й допомагали окупантам вбивати свій народ».

Далі бойовики відкривають вогонь по чоловіках із зав'язаними очима, а натовп вітає страту.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3811
  0,1309
 0,32
EUR
 1
 48,7304
  0,3089
 0,64

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9970  0,10 0,23 41,5337  0,10 0,24
EUR 48,2370  0,01 0,01 48,8820  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,00 0,00 41,4000  0,00 0,00
EUR 48,7000  0,04 0,08 48,7300  0,04 0,08

