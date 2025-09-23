Бойовики ХАМАСу стратили трьох палестинців, звинувачених у співпраці з Ізраїлем

Соціальні мережі, пов'язані з угрупуванням ХАМАС, оприлюднили відеозапис страти трьох палестинців, звинувачених у співпраці з Ізраїлем, що відбулася сьогодні ввечері в місті Газа.

Як передає Укрінформу, про це повідомляє Times of Israel.

На відео видно трьох чоловіків із зав'язаними очима і зв'язаними руками, оточених озброєними людьми й натовпом, серед якого є діти.

Бойовик заявляє, що вони є «колабораціоністами, які зрадили свою батьківщину й допомагали окупантам вбивати свій народ».

Далі бойовики відкривають вогонь по чоловіках із зав'язаними очима, а натовп вітає страту.