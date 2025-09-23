Авторизация

Макрон висунув ХАМАС умову відкриття посольства Франції у Палестині

 

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що уряд його країни ухвалить рішення про відкриття посольства в Палестині тільки після того, як радикальний ісламістський рух ХАМАС звільнить заручників, які утримуються в секторі Гази.

Про це французький лідер сказав в інтерв'ю телеканалу CBS News, передає Укрінформ.

«Це однозначна умова, перш ніж ми відкриємо посольство», - сказав Макрон у відповідь на питання з приводу французького диппредставництва в Палестині.

«Це перша серія умов та вимог, які ми висуватимемо. Ми включимо їх у мирний процес, але 22 вересня ми оголосимо про визнання Держави Палестина», - наголосив президент Франції.

За його словами, такий крок необхідний для того, щоб палестинці, і перш за все жителів сектора Гази, нарешті отримали власну країну і відмовились від підтримки ХАМАСу та його війни проти Ізраїлю.

«Мета ХАМАС абсолютно не полягає у створенні палестинської держави. Мета ХАМАС - знищити Ізраїль, переконати максимальну кількість людей, що у них немає шансів на мир і стабільність, а саме на палестинську державу. І вбити максимальну кількість ізраїльтян. І саме тому, якщо ми хочемо зупинити цю війну, якщо ми хочемо ізолювати ХАМАС, процес визнання та мирний план, який супроводжує цей процес визнання, є передумовою», - заявив Макрон.

Він додав, що визнання Держави Палестина є сьогодні єдиним способом забезпечити політичне врегулювання протистояння між палестинцями та ізраїльтянами.

Раніше Макрон заявив, що Франція ініціює проведення 22 вересня в ООН конференції щодо визнання Палестини незалежно від бойових дій у Газі та інших кроків ізраїльської влади.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 вересня, Британія, Канада та Австралія офіційно визнали Палестину як державу.

Ізраїль, своєю чергою, категорично відкинув односторонні декларації цих країн про визнання палестинської держави.
 

