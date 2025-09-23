Авторизация

Португалія оголосила про визнання Палестини

 

Португалія визнала палестинську державу слідом за Великою Британією, Канадою та Австралією.

Про це повідомляє мовник RTP.

У своїй промові в Нью-Йорку міністр закордонних справ Португалії Паулу Рангель заявив, що Лісабон підтримує створення двох держав і вбачає в цьому єдиний шлях для встановлення справедливого й тривалого миру.

За його словами, рішення випливає з консенсусу між президентом Португалії та більшістю партій, які мають місця в парламенті.

Перед цим заступниця міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель заявила, що Тель-Авів «вкрай розчарований» тим, що Португалія та інші країни планують визнати Палестину в «односторонньому порядку», що, за її словами, віддаляє сторони від компромісу, писав RTP.

«Для розв'язання конфлікту потрібні дві сторони, і коли робляться односторонні кроки, це лише призводить до того, що інша сторона також робить односторонні кроки та позбавляє будь-якої можливості для компромісу для будь-якої сторони», - сказала вона.

Що передувало?

Велика Британія, Канада та Австралія 21 вересня визнали незалежність Палестинської держави. Це вперше, коли держави з групи G7 ухвалили таке рішення.

Однак подальше встановлення дипломатичних відносин між країнами та відкриття посольств розглянуть, коли Палестина «досягне прогресу у виконанні своїх зобов'язань щодо реформ».

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наголосив, що не допустить створення палестинської держави, і назвав рішення про визнання Палестини «винагородою терористам».

Міністерство закордонних справ Ізраїлю заявило, що визнання Палестини «не сприяє миру, а навпаки - ще більше дестабілізує регіон та підриває шанси на досягнення мирного розв'язання у майбутньому».

А міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Ґвір пообіцяв на наступному засіданні кабінету міністрів порушити питання анексії Західного берега річки Йордан.

Нагадаємо, у липні про намір визнати незалежність палестинської держави заявили 15 країн, зокрема Франція, Іспанія та Норвегія. Згодом про схожі плани оголосили Велика Британія та Бельгія.

Україна ж визнала Палестину ще 1988 року й завжди підтримувала створення на Близькому Сході двох держав - ізраїльської та арабської.
За матеріалами: hromadske.ua
 

