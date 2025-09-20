Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сенат затвердив ексрадника Трампа з нацбезпеки, відомим за «Signal-гейтом», послом в ООН

 

Сенат США у пʼятницю проголосував за затвердження на посаду постійного представника при ООН Майкла Волца - колишнього радника Дональда Трампа з нацбезпеки, який був фігурантом інциденту з викриття секретних обговорень у Signal ("Signal-гейт").

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Hill.

За кандидатуру Волца проголосували 47 сенаторів, проти були 43. Голосування затягувалось кілька місяців через опір кількох сенаторів від Демократичної партії.

Схвалення кандидатури Волца відбулось якраз перед початком тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН, і тепер він зможе взяти в ній участь.

Трамп номінував Майкла Волца на посаду посла в ООН у травні після звільнення з посади радника з нацбезпеки.

Причини такого кроку не називались, але це сталось на тлі "Signal-гейту" - скандалу з розкриттям переписок американських топпосадовців у месенджері Signal, куди випадково додали журналіста.

Після днів ігнорування скандалу саме Волц узяв на себе відповідальність за інцидент, який кинув тінь на Білий дім і створив потенційні ризики для нацбезпеки США.

Відомо, що заступником Волца в ООН буде Теммі Брюс, яка досі працювала речницею Державного департаменту США.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2502
  0,0014
 0,00
EUR
 1
 48,4215
  0,3635
 0,75

Курс обміну валют на вчора, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9019  0,02 0,05 41,4332  0,01 0,03
EUR 48,2435  0,12 0,24 48,9755  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,30 0,73 41,4000  0,29 0,71
EUR 48,6600  0,31 0,64 48,6900  0,30 0,62

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес