Сенат затвердив ексрадника Трампа з нацбезпеки, відомим за «Signal-гейтом», послом в ООН

Сенат США у пʼятницю проголосував за затвердження на посаду постійного представника при ООН Майкла Волца - колишнього радника Дональда Трампа з нацбезпеки, який був фігурантом інциденту з викриття секретних обговорень у Signal ("Signal-гейт").

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Hill.

За кандидатуру Волца проголосували 47 сенаторів, проти були 43. Голосування затягувалось кілька місяців через опір кількох сенаторів від Демократичної партії.

Схвалення кандидатури Волца відбулось якраз перед початком тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН, і тепер він зможе взяти в ній участь.

Трамп номінував Майкла Волца на посаду посла в ООН у травні після звільнення з посади радника з нацбезпеки.

Причини такого кроку не називались, але це сталось на тлі "Signal-гейту" - скандалу з розкриттям переписок американських топпосадовців у месенджері Signal, куди випадково додали журналіста.

Після днів ігнорування скандалу саме Волц узяв на себе відповідальність за інцидент, який кинув тінь на Білий дім і створив потенційні ризики для нацбезпеки США.

Відомо, що заступником Волца в ООН буде Теммі Брюс, яка досі працювала речницею Державного департаменту США.