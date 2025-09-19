Фінансові новини
- |
- 19.09.25
- |
- 23:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Reuters: ЄС узгоджує запуск цифрового євро як альтернативу Visa та Mastercard
23:29 19.09.2025 |
Міністри фінансів Європейського Союзу у п'ятницю, 19 вересня, намагатимуться узгодити спільну позицію щодо запуску цифрового євро - електронної валюти, яка може стати альтернативою домінуючим у світі американським системам Visa та Mastercard. Про це пише Reuters.
Дискусії тривають уже шість років, але саме зараз проєкт набув актуальності через прагнення ЄС зменшити залежність від інших країн у стратегічних сферах - енергетиці, фінансах і обороні.
"Нам потрібно продовжувати роботу з власною системою цифрових платежів, щоб зменшити залежність від інших постачальників", - заявив міністр фінансів Іспанії Карлос Куерпо перед початком зустрічі в Копенгагені.
Попри широку політичну підтримку, Європарламент ще не ухвалив необхідне законодавство.
Європейський центральний банк (ЄЦБ) сподівається, що всі рішення буде ухвалено в першій половині наступного року, після чого розроблення може зайняти ще два з половиною - три роки.
Цифрове євро має виглядати як електронний гаманець, гарантований центральним банком. Це дозволить проводити платежі онлайн без участі Visa, Mastercard чи PayPal.
Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс наголосив, що створення цифрової валюти допоможе посилити стратегічну автономію Європи й розвинути єдину платіжну систему для всього ЄС.
"Ми розглядаємо це як важливий проєкт, як з погляду технологічного розвитку, так і з погляду стратегічної автономії ЄС", - сказав він.
Деякі євродепутати та банкіри висловлюють побоювання, що цифрове євро може забрати частину клієнтів у комерційних банків і створити ризики, зокрема масового "відтоку" грошей із банківських рахунків.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія пропонує вперше вдарити про криптобіржах для боротьби з обходом санкцій
|Фон дер Ляєн оголосила 19-й пакет санкцій проти Росії: ми забороняємо імпорт СПГ
|Єврокомісія ухвалила пропозицію щодо 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії
|Мінфін допускає ще одне коригування держбюджету-2025 через оборонні потреби
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Reuters: ЄС узгоджує запуск цифрового євро як альтернативу Visa та Mastercard
|«Стіна дронів» від ЄС захищатиме також Україну – Єврокомісія
|Суддя у США відхилив позов Трампа проти New York Times: Скарга це не місце для лайки та образ
|Таліби відкинули ідею Трампа щодо відновлення військової присутність США в Афганістані
|Трамп похизувався «дуже продуктивною» розмовою з Сі – про торгівлю і війну в Україні
|Три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії на 12 хвилин
|Вісім країн ЄС досі імпортують російський газ - Єврокомісія
Бізнес
|YouTube представив нові інструменти штучного інтелекту та розширив можливості монетизації
|Meta представила Ray-Ban Display - інноваційні смарт-окуляри для просунутої взаємодії з ШІ
|«М’ятий» графен покращує суперконденсатори та наближає заміну акумуляторів
|Китай зобов'язав техкомпанії відмовитися від закупівлі ШІ-чипів NVIDIA
|Microsoft, Nvidia та інші гіганти анонсували понад $40 мільярдів інвестицій в AI у Великій Британії, – CNBC
|Проти Tesla відкрили розслідування через дверні ручки, що здатні зачиняти пасажирів в авто
|Розробник ChatGPT розповів про професії, які ймовірно замінить ШІ