НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Reuters: ЄС узгоджує запуск цифрового євро як альтернативу Visa та Mastercard

 

Міністри фінансів Європейського Союзу у п'ятницю, 19 вересня, намагатимуться узгодити спільну позицію щодо запуску цифрового євро - електронної валюти, яка може стати альтернативою домінуючим у світі американським системам Visa та Mastercard. Про це пише Reuters.

Дискусії тривають уже шість років, але саме зараз проєкт набув актуальності через прагнення ЄС зменшити залежність від інших країн у стратегічних сферах - енергетиці, фінансах і обороні.

"Нам потрібно продовжувати роботу з власною системою цифрових платежів, щоб зменшити залежність від інших постачальників", - заявив міністр фінансів Іспанії Карлос Куерпо перед початком зустрічі в Копенгагені.

Попри широку політичну підтримку, Європарламент ще не ухвалив необхідне законодавство.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) сподівається, що всі рішення буде ухвалено в першій половині наступного року, після чого розроблення може зайняти ще два з половиною - три роки.

Цифрове євро має виглядати як електронний гаманець, гарантований центральним банком. Це дозволить проводити платежі онлайн без участі Visa, Mastercard чи PayPal.

Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс наголосив, що створення цифрової валюти допоможе посилити стратегічну автономію Європи й розвинути єдину платіжну систему для всього ЄС.

"Ми розглядаємо це як важливий проєкт, як з погляду технологічного розвитку, так і з погляду стратегічної автономії ЄС", - сказав він.

Деякі євродепутати та банкіри висловлюють побоювання, що цифрове євро може забрати частину клієнтів у комерційних банків і створити ризики, зокрема масового "відтоку" грошей із банківських рахунків.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2502
  0,0014
 0,00
EUR
 1
 48,4215
  0,3635
 0,75

Курс обміну валют на сьогодні, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9019  0,02 0,05 41,4332  0,01 0,03
EUR 48,2435  0,12 0,24 48,9755  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,30 0,73 41,4000  0,29 0,71
EUR 48,6600  0,31 0,64 48,6900  0,30 0,62

