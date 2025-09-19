Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Суддя у США відхилив позов Трампа проти New York Times: Скарга це не місце для лайки та образ

 

У Сполучених Штатах суд відхилив позов президента США Дональда Трампа проти газети New York Times. Суддя назвав подану скаргу «неналежною і неприпустимою».

Про це пише CNN.

Так, федеральний суддя Стівен Меррідей 19 вересня заявив, що «розлогий 85-сторінковий» позов Трампа «однозначно й невиправдано» суперечить федеральним правилам подання цивільних скарг.

Він наголосив, що позов має бути «коротким, чітким і прямим викладом фактів», а скарга Трампа на New York Times була «однозначно неналежною і неприпустимою».

Крім того, суддя додав, що скарга не має бути «публічним форумом для лайки та образ» або «мегафоном для зв'язків із громадськістю».

Меррідей зазначив, що юридична команда Трампа протягом місяця може повторно подати позов, але він має містити не більше 40 сторінок. Представник президента сказав, що вони це зроблять.

«Президент Трамп продовжуватиме притягати до відповідальності фейкові новини шляхом цього потужного позову проти New York Times, його репортерів та Penguin Random House, відповідно до вказівок судді щодо логістики», - йдеться в заяві представника команди Трампа.

Раніше цього місяця Дональд Трамп подав позов проти газети New York Times, чотирьох її репортерів та видавництва Penguin Random House, звинувачуючи їх у наклепі, і вимагав 15 мільярдів доларів компенсації.

«Відповідачі зловмисно опублікували книгу та статті, знаючи, що ці публікації містять огидні перекручення та вигадки про президента Трампа», - йшлося в позові.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2502
  0,0014
 0,00
EUR
 1
 48,4215
  0,3635
 0,75

Курс обміну валют на сьогодні, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9019  0,02 0,05 41,4332  0,01 0,03
EUR 48,2435  0,12 0,24 48,9755  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,30 0,73 41,4000  0,29 0,71
EUR 48,6600  0,31 0,64 48,6900  0,30 0,62

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес