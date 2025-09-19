Суддя у США відхилив позов Трампа проти New York Times: Скарга це не місце для лайки та образ

У Сполучених Штатах суд відхилив позов президента США Дональда Трампа проти газети New York Times. Суддя назвав подану скаргу «неналежною і неприпустимою».

Про це пише CNN.

Так, федеральний суддя Стівен Меррідей 19 вересня заявив, що «розлогий 85-сторінковий» позов Трампа «однозначно й невиправдано» суперечить федеральним правилам подання цивільних скарг.

Він наголосив, що позов має бути «коротким, чітким і прямим викладом фактів», а скарга Трампа на New York Times була «однозначно неналежною і неприпустимою».

Крім того, суддя додав, що скарга не має бути «публічним форумом для лайки та образ» або «мегафоном для зв'язків із громадськістю».

Меррідей зазначив, що юридична команда Трампа протягом місяця може повторно подати позов, але він має містити не більше 40 сторінок. Представник президента сказав, що вони це зроблять.

«Президент Трамп продовжуватиме притягати до відповідальності фейкові новини шляхом цього потужного позову проти New York Times, його репортерів та Penguin Random House, відповідно до вказівок судді щодо логістики», - йдеться в заяві представника команди Трампа.

Раніше цього місяця Дональд Трамп подав позов проти газети New York Times, чотирьох її репортерів та видавництва Penguin Random House, звинувачуючи їх у наклепі, і вимагав 15 мільярдів доларів компенсації.

«Відповідачі зловмисно опублікували книгу та статті, знаючи, що ці публікації містять огидні перекручення та вигадки про президента Трампа», - йшлося в позові.