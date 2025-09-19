Фінансові новини
- |
- 19.09.25
- |
- 23:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Суддя у США відхилив позов Трампа проти New York Times: Скарга це не місце для лайки та образ
23:18 19.09.2025 |
У Сполучених Штатах суд відхилив позов президента США Дональда Трампа проти газети New York Times. Суддя назвав подану скаргу «неналежною і неприпустимою».
Про це пише CNN.
Так, федеральний суддя Стівен Меррідей 19 вересня заявив, що «розлогий 85-сторінковий» позов Трампа «однозначно й невиправдано» суперечить федеральним правилам подання цивільних скарг.
Він наголосив, що позов має бути «коротким, чітким і прямим викладом фактів», а скарга Трампа на New York Times була «однозначно неналежною і неприпустимою».
Крім того, суддя додав, що скарга не має бути «публічним форумом для лайки та образ» або «мегафоном для зв'язків із громадськістю».
Меррідей зазначив, що юридична команда Трампа протягом місяця може повторно подати позов, але він має містити не більше 40 сторінок. Представник президента сказав, що вони це зроблять.
«Президент Трамп продовжуватиме притягати до відповідальності фейкові новини шляхом цього потужного позову проти New York Times, його репортерів та Penguin Random House, відповідно до вказівок судді щодо логістики», - йдеться в заяві представника команди Трампа.
Раніше цього місяця Дональд Трамп подав позов проти газети New York Times, чотирьох її репортерів та видавництва Penguin Random House, звинувачуючи їх у наклепі, і вимагав 15 мільярдів доларів компенсації.
«Відповідачі зловмисно опублікували книгу та статті, знаючи, що ці публікації містять огидні перекручення та вигадки про президента Трампа», - йшлося в позові.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія пропонує вперше вдарити про криптобіржах для боротьби з обходом санкцій
|Фон дер Ляєн оголосила 19-й пакет санкцій проти Росії: ми забороняємо імпорт СПГ
|Єврокомісія ухвалила пропозицію щодо 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії
|Мінфін допускає ще одне коригування держбюджету-2025 через оборонні потреби
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Reuters: ЄС узгоджує запуск цифрового євро як альтернативу Visa та Mastercard
|«Стіна дронів» від ЄС захищатиме також Україну – Єврокомісія
|Суддя у США відхилив позов Трампа проти New York Times: Скарга це не місце для лайки та образ
|Таліби відкинули ідею Трампа щодо відновлення військової присутність США в Афганістані
|Трамп похизувався «дуже продуктивною» розмовою з Сі – про торгівлю і війну в Україні
|Три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії на 12 хвилин
|Вісім країн ЄС досі імпортують російський газ - Єврокомісія
Бізнес
|YouTube представив нові інструменти штучного інтелекту та розширив можливості монетизації
|Meta представила Ray-Ban Display - інноваційні смарт-окуляри для просунутої взаємодії з ШІ
|«М’ятий» графен покращує суперконденсатори та наближає заміну акумуляторів
|Китай зобов'язав техкомпанії відмовитися від закупівлі ШІ-чипів NVIDIA
|Microsoft, Nvidia та інші гіганти анонсували понад $40 мільярдів інвестицій в AI у Великій Британії, – CNBC
|Проти Tesla відкрили розслідування через дверні ручки, що здатні зачиняти пасажирів в авто
|Розробник ChatGPT розповів про професії, які ймовірно замінить ШІ