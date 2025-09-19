Таліби відкинули ідею Трампа щодо відновлення військової присутність США в Афганістані

Представник Міністерства закордонних справ угруповання «Талібан» Закір Джалал відкинув ідею президента США Дональда Трампа про відновлення американської військової присутності на території Афганістану.

Про це пише BBC.

Так, раніше Трамп сказав, що США хотіли б повернути контроль над авіабазою в місті Баграм, що в Афганістані. Це летовище було під контролем американських військ до 2021 року.

Як наголошував глава Білого дому, це місце розташоване «всього за годину їзди від місця, де Китай виробляє ядерну зброю». Окрім цього, Трамп скаржився, що цю авіабазу США «віддали задарма».

А втім, Закір Джалал заявив, що ідея збереження будь-якої військової присутності США в Афганістані була «повністю» відхилена під час переговорів між двома сторонами ще до повернення «Талібану» до влади.

«Протягом історії афганці не погоджувалися на військову присутність, і ця можливість була повністю відкинута під час переговорів та угоди в Досі, але двері для іншої взаємодії відкриті», - заявив він.