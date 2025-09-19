Фінансові новини
- |
- 19.09.25
- |
- 23:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Таліби відкинули ідею Трампа щодо відновлення військової присутність США в Афганістані
23:10 19.09.2025 |
Представник Міністерства закордонних справ угруповання «Талібан» Закір Джалал відкинув ідею президента США Дональда Трампа про відновлення американської військової присутності на території Афганістану.
Про це пише BBC.
Так, раніше Трамп сказав, що США хотіли б повернути контроль над авіабазою в місті Баграм, що в Афганістані. Це летовище було під контролем американських військ до 2021 року.
Як наголошував глава Білого дому, це місце розташоване «всього за годину їзди від місця, де Китай виробляє ядерну зброю». Окрім цього, Трамп скаржився, що цю авіабазу США «віддали задарма».
А втім, Закір Джалал заявив, що ідея збереження будь-якої військової присутності США в Афганістані була «повністю» відхилена під час переговорів між двома сторонами ще до повернення «Талібану» до влади.
«Протягом історії афганці не погоджувалися на військову присутність, і ця можливість була повністю відкинута під час переговорів та угоди в Досі, але двері для іншої взаємодії відкриті», - заявив він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія пропонує вперше вдарити про криптобіржах для боротьби з обходом санкцій
|Фон дер Ляєн оголосила 19-й пакет санкцій проти Росії: ми забороняємо імпорт СПГ
|Єврокомісія ухвалила пропозицію щодо 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії
|Мінфін допускає ще одне коригування держбюджету-2025 через оборонні потреби
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Reuters: ЄС узгоджує запуск цифрового євро як альтернативу Visa та Mastercard
|«Стіна дронів» від ЄС захищатиме також Україну – Єврокомісія
|Суддя у США відхилив позов Трампа проти New York Times: Скарга це не місце для лайки та образ
|Таліби відкинули ідею Трампа щодо відновлення військової присутність США в Афганістані
|Трамп похизувався «дуже продуктивною» розмовою з Сі – про торгівлю і війну в Україні
|Три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії на 12 хвилин
|Вісім країн ЄС досі імпортують російський газ - Єврокомісія
Бізнес
|YouTube представив нові інструменти штучного інтелекту та розширив можливості монетизації
|Meta представила Ray-Ban Display - інноваційні смарт-окуляри для просунутої взаємодії з ШІ
|«М’ятий» графен покращує суперконденсатори та наближає заміну акумуляторів
|Китай зобов'язав техкомпанії відмовитися від закупівлі ШІ-чипів NVIDIA
|Microsoft, Nvidia та інші гіганти анонсували понад $40 мільярдів інвестицій в AI у Великій Британії, – CNBC
|Проти Tesla відкрили розслідування через дверні ручки, що здатні зачиняти пасажирів в авто
|Розробник ChatGPT розповів про професії, які ймовірно замінить ШІ