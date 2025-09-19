Авторизация

Трамп похизувався «дуже продуктивною» розмовою з Сі – про торгівлю і війну в Україні

 

Президент США Дональд Трамп у пʼятницю провів телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Truth Social.

Трамп написав, що "завершив дуже продуктивну телефонну розмову" із Сі.

"Ми досягли прогресу в багатьох дуже важливих питаннях, зокрема торгівлі, фентанілу, необхідності припинення війни між Росією та Україною, а також затвердження угоди про TikTok", - додав він.

Також, за словами президента США, він домовився із Сі про зустріч на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Південній Кореї, а також обмін візитами - Трамп поїде в Китай у 2026 році, а Сі до США - "у відповідний час".

Це була перша розмова лідерів США та Китаю з червня, яка відбулась на тлі анонсованих домовленостей про майбутнє соцмережі TikTok і переговорів щодо торгівлі.

Трамп нещодавно знову відклав виконання закону, який вимагає заблокувати TikTok або продати його американському власнику.

Крім того, Китай і США перебувають у стані торговельного протистояння через обмеження, що зачіпають такі ключові галузі, як напівпровідники та рідкісноземельні елементи.
Ключові теги: США, Китай
 

