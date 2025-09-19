Авторизация

Вісім країн ЄС досі імпортують російський газ - Єврокомісія

 

Нині вісім держав-членів Європейського Союзу продовжують імпортувати природний газ із Російської Федерації.

Про це у п'ятницю на брифінгу у Брюсселі заявила речниця Єврокомісії Ана Кайса Ітконен, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За останньою інформацією, яку ми маємо, окремі країни-члени ЄС імпортують російський газ, але є застереження, що ми не маємо офіційної інформації про те, куди цей газ потрапляє. Ми знаємо, звідки газ потрапляє до системи ЄС, але не знаємо, де він зберігається і де зрештою споживається. Країни-члени ЄС, які імпортують російський газ, - це Бельгія, Нідерланди, Франція, Іспанія, Португалія - переважно зріджений газ, а також Греція, Словаччина та Угорщина через газогін «Турецький потік», - повідомила речниця.

Вона додала, що не володіє інформацією про конкретні об'єми газу, що імпортується кожною державою-членом, адже Єврокомісія не є органом, який надає подібні дані, які до того ж є у відкритому доступі.

Ітконен пояснила, що Єврокомісія комунікує з державами-членами ЄС з цього питання, аби розуміти потреби і надавати пропозиції щодо диверсифікації, а також питань інфраструктури.
 

