- 19.09.25
- 16:34
- RSS
- мапа сайту
FT: заради санкцій проти Росії ЄС планує розморозити 550 млн євро для Угорщини
15:59 19.09.2025
Європейська комісія планує розморозити близько 550 млн євро з фондів ЄС для Угорщини, оскільки Брюссель прагне подолати вето прем'єр-міністра Віктора Орбана на додаткові санкції проти Росії.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації видання Financial Times.
Європейський Союз може схвалити нові санкції лише одноголосно, а Угорщина і Словаччина погрожують ветувати ці заходи.
Посли ЄС обговорили низку обмежувальних заходів, представлених комісією в п'ятницю.
Цього тижня комісія заявила, що нові санкції будуть спрямовані на "криптовалюту, банки та енергетику" і прискорять відмову ЄС від імпорту російського викопного палива, яка запланована на 2027 рік.
Віктор Орбан, якому наступного року належить брати участь у парламентських виборах, неодноразово відмовлявся зменшувати залежність своєї країни від дешевого імпорту енергоносіїв з Росії і неодноразово відкладав прийняття санкцій проти Москви.
Брюссель заморозив близько 22 млрд євро коштів ЄС, призначених для Угорщини в 2022 році, через занепокоєння щодо незалежності судової влади, права на притулок, дискримінації ЛГБТ+ та академічної незалежності.
Однак комісія поступово розморозила ці кошти, щоб заспокоїти Орбана: у 2023 році було розморожено транш у розмірі 10 млрд євро, щоб Будапешт відмовився від вето на допомогу Україні.
Раніше цього року країна отримала ще 157 млн євро, скориставшись юридичною лазівкою, яка дозволяє Угорщині переводити заморожені кошти на інші програми.
