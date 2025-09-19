Трамп хоче повернути війська США до Афганістану: це може стати невеликою сенсацією

Сполучені Штати Америки намагаються повернути свої війська на авіабазу в Баграмі (Афганістан), яку покинули у 2021 році.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Ми збиралися покинути Афганістан, але покинути його з силою і гідністю. І ми збиралися зберегти Баграм, велику авіабазу, одну з найбільших авіабаз у світі. Ми віддали її їм просто так", - сказав Трамп.

Водночас він зазначив, що США мають намір повернути контроль над цією авіабазою.

"До речі, ми намагаємося повернутися туди (на авіабазу в Баграмі, - ред.). Це може бути невеликою сенсаційною новиною... Це за годину їзди від місця, де Китай виробляє свою ядерну зброю. Так що відбувається багато речей", - додав президент США.

Виведення військ США з Афганістану

Нагадаємо, після терактів 11 вересня 2001 року, збройні сили США та армії союзників ввели війська до Афганістану. Метою кампанії було притягнути до відповідальності лідера "Аль-Каїди" Усаму бен Ладена й обмежити можливості цієї організації погрожувати США.

29 лютого 2020 року США та керівники ісламського руху "Талібан" підписали мирну угоду під назвою "Угода про мир в Афганістані".

Документ передбачає виведення всіх регулярних американських військ та військ НАТО з Афганістану та зобов'язує талібів протидіяти "Аль-Каїді" в підконтрольних йому районах, а також вести перемовини з урядом тодішньої Ісламської Республіки Афганістан.

За угодою, США повністю зобов'язалися вивести свої війська з Афганістану до 31 серпня 2021 року. Останній американський військовий покинув країну 11 вересня 2021. Таким чином, ця війна стала найтривалішою військовою операцією США.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що російський диктатор Володимир Путін ухвалив рішення про повномасштабне вторгнення в Україну через вихід американських військових з Афганістану.

