Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп хоче повернути війська США до Афганістану: це може стати невеликою сенсацією

 

Сполучені Штати Америки намагаються повернути свої війська на авіабазу в Баграмі (Афганістан), яку покинули у 2021 році.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Ми збиралися покинути Афганістан, але покинути його з силою і гідністю. І ми збиралися зберегти Баграм, велику авіабазу, одну з найбільших авіабаз у світі. Ми віддали її їм просто так", - сказав Трамп.

Водночас він зазначив, що США мають намір повернути контроль над цією авіабазою.

"До речі, ми намагаємося повернутися туди (на авіабазу в Баграмі, - ред.). Це може бути невеликою сенсаційною новиною... Це за годину їзди від місця, де Китай виробляє свою ядерну зброю. Так що відбувається багато речей", - додав президент США.

Виведення військ США з Афганістану

Нагадаємо, після терактів 11 вересня 2001 року, збройні сили США та армії союзників ввели війська до Афганістану. Метою кампанії було притягнути до відповідальності лідера "Аль-Каїди" Усаму бен Ладена й обмежити можливості цієї організації погрожувати США.

29 лютого 2020 року США та керівники ісламського руху "Талібан" підписали мирну угоду під назвою "Угода про мир в Афганістані".

Документ передбачає виведення всіх регулярних американських військ та військ НАТО з Афганістану та зобов'язує талібів протидіяти "Аль-Каїді" в підконтрольних йому районах, а також вести перемовини з урядом тодішньої Ісламської Республіки Афганістан.

За угодою, США повністю зобов'язалися вивести свої війська з Афганістану до 31 серпня 2021 року. Останній американський військовий покинув країну 11 вересня 2021. Таким чином, ця війна стала найтривалішою військовою операцією США.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що російський диктатор Володимир Путін ухвалив рішення про повномасштабне вторгнення в Україну через вихід американських військових з Афганістану.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2488
  0,0547
 0,13
EUR
 1
 48,7850
  0,0112
 0,02

Курс обміну валют на вчора, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9239  0,00 0,01 41,4471  0,01 0,03
EUR 48,3604  0,00 0,01 49,0779  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0700  0,14 0,34 41,1100  0,13 0,32
EUR 48,3500  0,49 1,00 48,3900  0,48 0,98

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес