Компанія Exxon не планує повертатися до Росії та вимагає повернути $4,6 мільярда
23:44 18.09.2025 |
Генеральний директор компанії Exxon Mobil Даррен Вудс заявив, що нафтовий гігант не планує повертатися до роботи в Росії, а веде переговори з російськими чиновниками щодо повернення 4,6 млрд доларів експропрійованих активів.
Про це повідомляє FT, передає Укрінформ.
За словами Вудса, переговори розпочалися на початку 2023 року, невдовзі після того, як компанія подала арбітражний позов проти російського уряду, який захопив контроль над 30% часткою Exxon у гігантському нафтовому проєкті «Сахалін - 1».
«У нас немає жодних планів повертатися до Росії... Це (зустрічі з російськими чиновниками, інформацію про що російські ЗМІ подавали як «кроки до повернення Exxon» - ред.) було пов'язано з переговорами про врегулювання в рамках арбітражу щодо експропріації наших активів у 2022 році», - сказав Вудс.
Він додав, що керівники Exxon беруть участь у переговорах з російськими чиновниками щодо повернення 4,6 млрд доларів експропрійованих Москвою активів, але не щодо інвестування в країну.
Зауважується, що російські чиновники продовжують заявляти, що Exxon «може отримати дозвіл» повернутися до країни на тлі мирного саміту на Алясці, де «обговорювалась нормалізація та поглиблення економічних зв'язків» між РФ та США.
У середу заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що переговори між спеціальним посланником з питань інвестицій Кирилом Дмитрієвим та американськими чиновниками «тривають щодо співпраці в енергетичних угодах, включно з «Сахаліном - 1».
Зазначається, що повідомлення про повернення Exxon з'явилися після рішення російського лідера Володимира Путіна внести зміни до російського указу про конфіскацію частки Exxon Mobil у «Сахаліні -1», що «потенційно прокладає шлях для повторного входження західних нафтових компаній».
