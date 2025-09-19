ABC знімає шоу Джиммі Кіммела з ефіру після погроз влади США

Американська телекомпанія ABC, що належить концерну Disney, вирішила прибрати з ефіру вечірнє ток-шоу Jimmy Kimmel Live після того, як коментар ведучого на тему вбивства правого активіста Чарлі Кірка викликав попередження з боку національного регулятора в сфері комунікацій - Федеральної комісії зі зв'язку (FCC) США. Про це повідомляють світові ЗМІ в четвер, 18 вересня.

Джиммі Кіммел під час прямого ефіру 15 вересня сказав наступне: "На вихідних (13 і 14 вересня. - Ред.) ми пробили чергове дно, коли банда MAGA (маються на увазі прихильники політичної програми президента США Дональда Трампа під назвою Make America Great Again. - Ред.) відчайдушно намагалася охарактеризувати хлопця, який вбив Чарлі Кірка, як кого завгодно, але не одного з них, і робила все можливе, щоб отримати з цього політичну вигоду".

Загроза позбавити ліцензії місцевих мовників, які транслюють ABC

Після цього глава FCC Брендан Карр закликав місцевих телемовників, які транслюють контент ABC, припинити показувати програму Jimmy Kimmel Live. Як передає агентство Reuters, Карр пригрозив, що комісія може почати розслідування, і мовники можуть бути оштрафовані або позбавлені ліцензії.

"У Disney зараз є дуже, дуже серйозна проблема, - цитують журналісти висловлювання Карра в інтерв'ю для одного з подкастів, оприлюдненому 17 вересня. - Ми можемо вирішити її по-доброму або по-поганому". Як випливає з публікації Reuters, ряд телемовників негайно дотрималися рекомендації прибрати шоу Джиммі Кіммела з ефіру.

Трамп, якого активно підтримував Кірк, привітав ці новини у своїй соціальній мережі Truth Social.

Критика демократів на адресу FCC

Прихильники Демократичної партії різко розкритикували дії FCC. Так, єдина представниця демократів у комісії Анна Гомез заявила, що закони США про захист свободи слова повинні заборонити FCC вказувати мовникам, що їм слід показувати в ефірі.

Як пише Reuters, "зняття з ефіру шоу Джиммі Кіммела стало останнім із заходів проти медійних фігур, працівників наукової сфери, вчителів і співробітників корпорацій за їхні висловлювання про Кірка після його вбивства".

"Лідери Республіканської партії та коментатори з консервативними поглядами попередили американців, що їм потрібно вшанувати пам'ять Кірка з повагою, інакше вони зіткнуться з наслідками. І кілька людей були звільнені або відсторонені від роботи після обговорення цього вбивства в мережі", - зазначається в публікації.