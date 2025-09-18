Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Польща не відкриває кордон із Білоруссю через активність дронів – МВС

 

Польща спостерігала посилення активності дронів поблизу кордону з Білоруссю упродовж минулої ночі, повідомив Reuters 18 вересня міністр внутрішніх справ Марцін Кервінський.

Це відбувається на тлі повного закриття кордону перед спільними білорусько-російськими військовими навчаннями «Захід-2025», які завершилися 16 вересня. На запитання, чому кордон закритий і після завершення навчань «Захід», Кервінський відповів, що Польща знову відкриє його, коли це буде безпечно.

«Минулої ночі прикордонна служба спостерігала посилення активності білоруських та російських дронів, які намагалися перетнути польський повітряний простір. Очевидно, що ситуація на польсько-білоруському кордоні залишається дуже, дуже напруженою», - сказав міністр, не надавши додаткових подробиць.

Занепокоєння Польщі щодо навчань «Захід» посилилося, коли в ніч з 9 на 10 вересня близько 20 російських безпілотників увійшли до її повітряного простору.

Про закриття пунктів пропуску на польсько-білоруському кордоні було оголошено 9 вересня. Як заявив тоді міністр внутрішніх справ Марцін Кервінський, Варшава закриває кордон із Білоруссю не на період навчань «Захід-2025», а «у зв'язку з їх проведенням».

17 вересня МЗС Білорусі заявило, що через 10 днів розпочне «застосовувати передбачені законом заходи» до майже 1500 польських вантажівок, які не встигли виїхати з Білорусі до закриття кордону. Білорусь не дозволяє їм виїжджати через кордон із Литвою чи Латвією.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2488
  0,0547
 0,13
EUR
 1
 48,7850
  0,0112
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9239  0,00 0,01 41,4471  0,01 0,03
EUR 48,3604  0,00 0,01 49,0779  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0700  0,14 0,34 41,1100  0,13 0,32
EUR 48,3500  0,49 1,00 48,3900  0,48 0,98

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес