Литва заявила про викриття групи агентів РФ, які стоять за вибухами посилок у Європі

Генеральна прокуратура та Бюро кримінальної поліції Литви викрили групу людей, яка організувала та планувала здійснити терористичні акти в Європі, повʼязані з відправкою посилок з вибухівкою.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві відомств у вівторок.

Досудове розслідування показало, що в липні 2024 року громадянин Литви разом зі спільниками через сервіси доставки DHL та DPD відправив з Вільнюса до різних європейських країн чотири посилки "із саморобними вибуховими та запальними пристроями".

Два відправлення були адресовані та відправлені вантажними літаками DHL до Великої Британії, а решта - до Польщі вантажівками DPD.

Одна посилка загорілась в аеропорту Лейпцига, інша - у ваговозі у Польщі, третя - на складі DHL у британському Бірмінгемі. Четверта посилка, яка прямувала до Польщі, не загорілась через дефект запального пристрою.

"Під час досудового розслідування було встановлено, що зазначені злочини організували та координували їх виконання громадяни Російської Федерації, пов'язані з військово-розвідувальними службами Російської Федерації", - йдеться в повідомленні литовських правоохоронців.

Серед координаторів злочинів прокуратура Литви назвала громадянина України Данила Громова, який має російський паспорт на імʼя Ярослава Михайлова, та литовсько-російського громадянина Томаса Довгана Стабачинськаса.

Їх, а також ще одного спільника - громадянина Росії Андрея Бабурова, оголосили у міжнародний розшук.

"На цьому етапі досудового розслідування підозри в організації та здійсненні зазначених злочинних дій висунуто загалом 15 підозрюваним (громадянам Російської Федерації, Литовської Республіки, Латвійської Республіки, Естонської Республіки, України)", - додали в повідомленні.

Їм інкримінують створення терористичної групи та скоєння теракту, за що Кримінальний кодекс Литви передбачає покарання аж до довічного увʼязнення.

Нагадаємо, інциденти з "вибуховими посилками", які стались улітку 2024 року, розслідувала група європейських слідчих. ЗМІ ще раніше повідомили, що там дійшли висновку про причетність спецслужб Росії до інцидентів.

Минулого року Wall Street Journal з посиланням на західних посадовців з питань безпеки повідомляла, що Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків, які прямували до США й Канади.