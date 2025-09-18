Росія денонсувала Європейську конвенцію проти катувань

Держдума РФ у середу, 17 вересня, денонсувала Європейську конвенцію про запобігання катувань та нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

У російському Мін'юсті стверджують, що денонсація конвенції не спричинить зниження гарантій та порушення прав людини.

«Росія продовжить участь у ключових міжнародних угодах, які передбачають як стандарти заборони катувань, так і механізми контролю за їх дотриманням», - заявили у відомстві.

Як пише DW, закон про денонсування конвенції був ухвалений Держдумою РФ одноголосно. Крім цього, були денонсовані протоколи № 1 та № 2 до конвенції, підписані від імені Росії 28 лютого 1996 року у Страсбурзі та ратифіковані 28 березня 1998 року.

Документ, підписаний Росією 28 лютого 1996 року і ратифікований 28 березня 1998-го, не тільки забороняє тортури, а й зобов'язує запобігати їм. Для цього був створений незалежний міжнародний орган - Європейський комітет із запобігання катуванням (ЄКЗК), який отримав право проводити інспекції в місцях позбавлення волі, щоб виявляти порушення і давати рекомендації щодо поліпшення умов утримання. Учасниці Конвенції зобов'язані співпрацювати з комітетом і надавати йому доступ до будь-яких місць позбавлення волі без обмежень.