Фінансові новини
- |
- 18.09.25
- |
- 02:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Росія денонсувала Європейську конвенцію проти катувань
23:00 17.09.2025 |
Держдума РФ у середу, 17 вересня, денонсувала Європейську конвенцію про запобігання катувань та нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.
У російському Мін'юсті стверджують, що денонсація конвенції не спричинить зниження гарантій та порушення прав людини.
«Росія продовжить участь у ключових міжнародних угодах, які передбачають як стандарти заборони катувань, так і механізми контролю за їх дотриманням», - заявили у відомстві.
Як пише DW, закон про денонсування конвенції був ухвалений Держдумою РФ одноголосно. Крім цього, були денонсовані протоколи № 1 та № 2 до конвенції, підписані від імені Росії 28 лютого 1996 року у Страсбурзі та ратифіковані 28 березня 1998 року.
Документ, підписаний Росією 28 лютого 1996 року і ратифікований 28 березня 1998-го, не тільки забороняє тортури, а й зобов'язує запобігати їм. Для цього був створений незалежний міжнародний орган - Європейський комітет із запобігання катуванням (ЄКЗК), який отримав право проводити інспекції в місцях позбавлення волі, щоб виявляти порушення і давати рекомендації щодо поліпшення умов утримання. Учасниці Конвенції зобов'язані співпрацювати з комітетом і надавати йому доступ до будь-яких місць позбавлення волі без обмежень.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Садовий заявив, що в його кабінеті знайшли прослуховувальний пристрій
|DFC та Україна оголосили початковий капітал Американсько-українського інвестфонду відбудови $150 млн
|Метсола оголосила у Раді про відкриття представництва Європарламенту в Києві
|Лише половина фракції «Слуга народу» прийшла на зустріч з президентом – нардеп Богуцька
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Зеленський: у першому пакеті допомоги за програмою PURL будуть ракети для Patriot і HIMARS
|ФРС знизила базову ставку вперше з грудня - на 25 б.п., як і очікувалося
|Литва заявила про викриття групи агентів РФ, які стоять за вибухами посилок у Європі
|ЄС почне переговори з Канадою і Британією щодо оборонного фонду на 150 млрд євро
|Росія денонсувала Європейську конвенцію проти катувань
|Візит Трампа до Британії приніс США ще $30 млрд від фармацевтичного гіганта
|США послабили санкції «Белавіа», але заборонили використання американських літаків для рейсів до Росії
Бізнес
|Перший погляд на NVIDIA RTX 6090: чип Rubin CPX відкриває деталі
|2-нм процесор Mediatek Dimensity 9600 теж отримає мідний радіатор як і Exynos 2600
|Aston Martin першим отримає «розумні» шини Pirelli
|Компанія Alphabet, власник Google, досягла ринкової капіталізації у $3 трлн
|Windows 11 отримає вбудовану функцію перевірки швидкості інтернету прямо з панелі завдань
|Нові акумулятори CATL для електричних авто: 10 хвилин заряджання на 478 км, ресурс 12 років або 1 млн км
|Qualcomm представила Quick Charge 5 Plus, що забезпечить швидшу зарядку без нагрівання