Росія денонсувала Європейську конвенцію проти катувань

 

Держдума РФ у середу, 17 вересня, денонсувала Європейську конвенцію про запобігання катувань та нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

У російському Мін'юсті стверджують, що денонсація конвенції не спричинить зниження гарантій та порушення прав людини.

«Росія продовжить участь у ключових міжнародних угодах, які передбачають як стандарти заборони катувань, так і механізми контролю за їх дотриманням», - заявили у відомстві.

Як пише DW, закон про денонсування конвенції був ухвалений Держдумою РФ одноголосно. Крім цього, були денонсовані протоколи № 1 та № 2 до конвенції, підписані від імені Росії 28 лютого 1996 року у Страсбурзі та ратифіковані 28 березня 1998 року.

Документ, підписаний Росією 28 лютого 1996 року і ратифікований 28 березня 1998-го, не тільки забороняє тортури, а й зобов'язує запобігати їм. Для цього був створений незалежний міжнародний орган - Європейський комітет із запобігання катуванням (ЄКЗК), який отримав право проводити інспекції в місцях позбавлення волі, щоб виявляти порушення і давати рекомендації щодо поліпшення умов утримання. Учасниці Конвенції зобов'язані співпрацювати з комітетом і надавати йому доступ до будь-яких місць позбавлення волі без обмежень.
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1941
  0,0189
 0,05
EUR
 1
 48,7738
  0,1171
 0,24

Курс обміну валют на вчора, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9217  0,04 0,11 41,4347  0,04 0,09
EUR 48,3640  0,25 0,51 49,1000  0,37 0,75

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2100  0,01 0,02 41,2400  0,01 0,02
EUR 48,8400  0,12 0,25 48,8700  0,12 0,25

