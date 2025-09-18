Авторизация

Візит Трампа до Британії приніс США ще $30 млрд від фармацевтичного гіганта

 

Британська біофармацевтична компанія GSK оголосила про інвестиції у розмірі $30 млрд у США протягом п'яти років на тлі візиту президента США Дональда Трампа до країни. Про це пише Reuters.

Інвестиції компанії будуть спрямовані на розвиток науково-дослідної роботи, клінічних випробувань та вдосконалення ланцюгів постачання.

Половина доходів GSK минулого року припадала на США, тому нові об'єкти мають поєднувати дослідження та виробництво у США та Великій Британії та зміцнити позиції обох країн у сфері біотехнологій.

Одним із головних проєктів стане будівництво нового заводу у Пенсильванії за $1,2 млрд для виробництва нових ліків від респіраторних хвороб та раку. Роботи розпочнуться у 2026 році.

Крім того, компанія інвестує у штучний інтелект, цифрові технології, виробництво нових лікарських речовин і вдосконалення складання медичних пристроїв на п'яти об'єктах у США.

Очікується, що ці інвестиції створять десятки тисяч нових робочих місць, а США посядуть перше місце за кількістю клінічних випробувань, учасників та об'єктів, проведених GSK протягом наступних п'яти років.

Міністр торгівлі США Говард Лутнік наголосив, що проєкт дозволить розробляти та виробляти критично важливі ліки прямо на території США.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав інвестиції "потужним прикладом співпраці між США та Великою Британією, яка покращує здоров'я людей, створює можливості та стимулює економічне зростання".

GSK також уточнила, що за останній рік вже спрямувала близько $2 млрд на виробництво у США.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

