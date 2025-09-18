Фінансові новини
- |
- 18.09.25
- |
- 02:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Візит Трампа до Британії приніс США ще $30 млрд від фармацевтичного гіганта
22:58 17.09.2025 |
Британська біофармацевтична компанія GSK оголосила про інвестиції у розмірі $30 млрд у США протягом п'яти років на тлі візиту президента США Дональда Трампа до країни. Про це пише Reuters.
Інвестиції компанії будуть спрямовані на розвиток науково-дослідної роботи, клінічних випробувань та вдосконалення ланцюгів постачання.
Половина доходів GSK минулого року припадала на США, тому нові об'єкти мають поєднувати дослідження та виробництво у США та Великій Британії та зміцнити позиції обох країн у сфері біотехнологій.
Одним із головних проєктів стане будівництво нового заводу у Пенсильванії за $1,2 млрд для виробництва нових ліків від респіраторних хвороб та раку. Роботи розпочнуться у 2026 році.
Крім того, компанія інвестує у штучний інтелект, цифрові технології, виробництво нових лікарських речовин і вдосконалення складання медичних пристроїв на п'яти об'єктах у США.
Очікується, що ці інвестиції створять десятки тисяч нових робочих місць, а США посядуть перше місце за кількістю клінічних випробувань, учасників та об'єктів, проведених GSK протягом наступних п'яти років.
Міністр торгівлі США Говард Лутнік наголосив, що проєкт дозволить розробляти та виробляти критично важливі ліки прямо на території США.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав інвестиції "потужним прикладом співпраці між США та Великою Британією, яка покращує здоров'я людей, створює можливості та стимулює економічне зростання".
GSK також уточнила, що за останній рік вже спрямувала близько $2 млрд на виробництво у США.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Садовий заявив, що в його кабінеті знайшли прослуховувальний пристрій
|DFC та Україна оголосили початковий капітал Американсько-українського інвестфонду відбудови $150 млн
|Метсола оголосила у Раді про відкриття представництва Європарламенту в Києві
|Лише половина фракції «Слуга народу» прийшла на зустріч з президентом – нардеп Богуцька
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Зеленський: у першому пакеті допомоги за програмою PURL будуть ракети для Patriot і HIMARS
|ФРС знизила базову ставку вперше з грудня - на 25 б.п., як і очікувалося
|Литва заявила про викриття групи агентів РФ, які стоять за вибухами посилок у Європі
|ЄС почне переговори з Канадою і Британією щодо оборонного фонду на 150 млрд євро
|Росія денонсувала Європейську конвенцію проти катувань
|Візит Трампа до Британії приніс США ще $30 млрд від фармацевтичного гіганта
|США послабили санкції «Белавіа», але заборонили використання американських літаків для рейсів до Росії
Бізнес
|Перший погляд на NVIDIA RTX 6090: чип Rubin CPX відкриває деталі
|2-нм процесор Mediatek Dimensity 9600 теж отримає мідний радіатор як і Exynos 2600
|Aston Martin першим отримає «розумні» шини Pirelli
|Компанія Alphabet, власник Google, досягла ринкової капіталізації у $3 трлн
|Windows 11 отримає вбудовану функцію перевірки швидкості інтернету прямо з панелі завдань
|Нові акумулятори CATL для електричних авто: 10 хвилин заряджання на 478 км, ресурс 12 років або 1 млн км
|Qualcomm представила Quick Charge 5 Plus, що забезпечить швидшу зарядку без нагрівання