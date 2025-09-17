Фінансові новини
- 17.09.25
- 12:45
- RSS
- мапа сайту
Опитування: партія Санду зберігає лідерство, але не отримає більшості у парламенті
09:17 17.09.2025 |
Партія президентки Молдови Маї Санду "Дія і солідарність" посіла б перше місце, але не змогла б сформувати більшість у законодавчому органі, якби парламентські вибори в Молдові відбулися наступної неділі.
Про це пише NewsMaker, передає "Європейська правда".
Результати опитування громадської думки, проведеного з 6 по 13 вересня компанією CBS Research свідчать, що партія "Дія і солідарність" посіла б перше місце, але не змогла б сформувати більшість у законодавчому органі, якби парламентські вибори в Молдові відбулися наступної неділі.
За даними дослідження, за PAS готові проголосувати 29,7% виборців. Друге місце посів би "Патріотичний блок" на чолі з соціалістом Ігорем Додоном із результатом 13,2%, а третє - "Наша Партія" (7,5%) на чолі з Ренато Усатим.
Решта політичних сил, включно з блоком "Альтернатива", не долають прохідний бар'єр, отримуючи від 4,2% і менше.
Водночас найбільшою політичною силою залишається так звана партія невизначених: 26,8% громадян ще не вирішили, за кого голосуватимуть.
Якщо додати до них тих, хто не підтримав би жодну з партій (5,5%), та респондентів, які відмовилися відповідати (6,7%), то майже 40% електорату залишаються без чітких уподобань.
Опитування проводилося на вибірці з 1127 респондентів, а максимальна похибка становить 2,9%.
Нагадаємо, парламентські вибори у Молдові відбудуться 28 вересня і будуть визначальними для подальшого курсу країни.
Президентка Мая Санду заявила, що Москва готує безпрецедентне втручання за допомогою підкупу виборців, дезінформації, кібератак, влаштування проплачених протестів тощо.
