Опитування: партія Санду зберігає лідерство, але не отримає більшості у парламенті

 

Партія президентки Молдови Маї Санду "Дія і солідарність" посіла б перше місце, але не змогла б сформувати більшість у законодавчому органі, якби парламентські вибори в Молдові відбулися наступної неділі.

Про це пише NewsMaker, передає "Європейська правда".

Результати опитування громадської думки, проведеного з 6 по 13 вересня компанією CBS Research свідчать, що партія "Дія і солідарність" посіла б перше місце, але не змогла б сформувати більшість у законодавчому органі, якби парламентські вибори в Молдові відбулися наступної неділі.

За даними дослідження, за PAS готові проголосувати 29,7% виборців. Друге місце посів би "Патріотичний блок" на чолі з соціалістом Ігорем Додоном із результатом 13,2%, а третє - "Наша Партія" (7,5%) на чолі з Ренато Усатим.

Решта політичних сил, включно з блоком "Альтернатива", не долають прохідний бар'єр, отримуючи від 4,2% і менше.

Водночас найбільшою політичною силою залишається так звана партія невизначених: 26,8% громадян ще не вирішили, за кого голосуватимуть.

Якщо додати до них тих, хто не підтримав би жодну з партій (5,5%), та респондентів, які відмовилися відповідати (6,7%), то майже 40% електорату залишаються без чітких уподобань.

Опитування проводилося на вибірці з 1127 респондентів, а максимальна похибка становить 2,9%.

Нагадаємо, парламентські вибори у Молдові відбудуться 28 вересня і будуть визначальними для подальшого курсу країни.

Президентка Мая Санду заявила, що Москва готує безпрецедентне втручання за допомогою підкупу виборців, дезінформації, кібератак, влаштування проплачених протестів тощо.

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1752
  0,0565
 0,14
EUR
 1
 48,6567
  0,1600
 0,33

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9217  0,04 0,11 41,4347  0,04 0,09
EUR 48,3640  0,25 0,51 49,1000  0,37 0,75

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1750  0,03 0,06 41,1900  0,04 0,10
EUR 48,7500  0,03 0,06 48,7900  0,04 0,08

