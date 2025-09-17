Фінансові новини
- 17.09.25
- 05:44
- RSS
- мапа сайту
Президентка Єврокомісії обговорила з Трампом санкції проти РФ в телефонній розмові
23:57 16.09.2025
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела з президентом США Дональдом Трампом телефонну розмову щодо спільного економічного тиску на РФ. Про це фон дер Ляєн повідомила на платформі X у вівторок.
"У мене була плідна розмова з президентом США щодо посилення наших спільних зусиль з метою збільшення економічного тиску на Росію за допомогою додаткових заходів. Комісія незабаром представить 19-й пакет санкцій, спрямованих проти криптовалюти, банків та енергетики. Військова економіка Росії, що підтримується доходами від викопного палива, фінансує кровопролиття в Україні. Щоб покласти цьому край, Комісія запропонує прискорити відмову від імпорту російського викопного палива", - написала фон дер Ляєн на X.
|Reuters: США схвалили перші поставки зброї Україні за рахунок союзників НАТО
|Рада не змогла створити Виплатну агенцію для агродотацій, яка є вимогою ЄС
|Уражено Саратовський НПЗ, лунали вибухи, виникла пожежа, - Генштаб ЗСУ
|Рада відновила прямі трансляції засідань
|Кабмін підтвердив макрогноз на 2025р, очікує зростання ВВП на 2,4% в 2026р
