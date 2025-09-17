Європарламент у жовтні розгляне два вотуми недовіри Урсулі фон дер Ляєн — Politico

Під час пленарного засідання, яке відбудеться з 6 по 9 жовтня, Європейський парламент обговорить, а потім проголосує за два вотуми недовіри президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

Про це пише Politico, яке ознайомилося з внутрішнім електронним листом голови Європарламенту Роберти Мецоли.

Окремі вотуми недовіри 10 вересня подали дві політичні групи - ультраправі «Патріоти за Європу» та «Ліві». За словами двох посадовців, вотуми недовіри подали з різницею у 20 секунд.

Група «Патріоти за Європу», до складу якої входить угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, звинувачує фон дер Ляєн у «відсутності прозорості та підзвітності» й критикує торговельні угоди з Меркосур та США.

«Ліві» також критикують торговельну політику Єврокомісії, але більший акцент вони роблять на «бездіяльності виконавчої влади ЄС на тлі війни Ізраїлю в Газі».

Видання зазначає, що одночасне подання двох пропозицій про висловлення недовіри є безпрецедентним і викликало дискусію в парламенті щодо організації двох дебатів і двох голосувань.

Речниця Європарламенту повідомила, що час проведення дебатів і голосувань буде визначено під час обговорення порядку денного пленарного засідання 1 жовтня.

Однак два джерела Politico кажуть, що найімовірнішим варіантом є проведення спільних дебатів 6 жовтня, а потім двох окремих голосувань 9 жовтня.

Зазначимо, що Віктор Орбан раніше вже повідомляв, що «Патріоти за Європу» подали вотум недовіри президентці Єврокомісії.

За його словами, це стало відповіддю на «провоєнну політичну промову» Урсули фон дер Ляєн 10 вересня в Європейському парламенті після того, як у повітряному просторі Польщі збили російські безпілотники.

Попередній вотум недовіри фон дер Ляєн

Це не перший вотум недовіри президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Європейський парламент 10 липня не підтримав вотум недовіри фон дер Ляєн, тож вона залишилася на посаді.

Тоді голосування ініціював депутат Європарламенту Георге Піперя від ультраправої партії «Альянс за союз румунів» (AUR), який висловив обурення таємним листуванням президентки Єврокомісії із генеральним директором фармацевтичної компанії Pfizer Альбертом Бурлою під час переговорів щодо закупівлі вакцини проти COVID-19. А втім, Піперя визнавав, що його пропозиція має мало шансів на схвалення.