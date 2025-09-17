Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Росії доведеться скоротити видобуток нафти через атаки дронів – Reuters

 

Росії, ймовірно, доведеться скоротити видобуток нафти після атак українських безпілотників на ключові об'єкти нафтової інфраструктури.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела в галузі.

За словами одного з них, такий сценарій стає реальним після того, як дрони в останні тижні вразили балтійські порти Усть-Луга і Приморськ, а також ще кілька великих нафтопереробних заводів - Кіришський нафтопереробний завод в Ленінградській області, Рязанський і Саратовський НПЗ "Роснефти".

Два інших джерела Reuters розповіли, що "Транснефть" вже припинила прийом нафти від компаній-виробників на зберігання в своїй системі. Вона також попередила, що може ввести обмеження на прийом сировини з родовищ, якщо атаки на інфраструктуру триватимуть.

Минулого тижня в результаті атаки українських дронів вперше з початку війни отримав пошкодження великий балтійський порт Приморськ. Його потужність - близько 1 млн барелів на добу, що становить понад 10% від загального обсягу видобутку нафти в Росії.

За даними джерел Reuters, в результаті атаки постраждали два нафтові танкери Kusto і Cai Yun, і порт поки лише частково відновив роботу.

Ще один балтійський порт РФ - Усть-Луга - досі повністю не відновив свої потужності після серпневої атаки дронів на нафтопровід, що веде до нього. Співрозмовники Reuters стверджують, що цього місяця порт завантажений наполовину.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2317
  0,0521
 0,13
EUR
 1
 48,4967
  0,1038
 0,21

Курс обміну валют на вчора, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8777  0,07 0,17 41,3990  0,08 0,20
EUR 48,1171  0,07 0,15 48,7339  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2000  0,11 0,27 41,2300  0,11 0,27
EUR 48,7200  0,40 0,83 48,7500  0,39 0,81

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес