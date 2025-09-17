Фінансові новини
- |
- 17.09.25
- |
- 05:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Росії доведеться скоротити видобуток нафти через атаки дронів – Reuters
23:44 16.09.2025 |
Росії, ймовірно, доведеться скоротити видобуток нафти після атак українських безпілотників на ключові об'єкти нафтової інфраструктури.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела в галузі.
За словами одного з них, такий сценарій стає реальним після того, як дрони в останні тижні вразили балтійські порти Усть-Луга і Приморськ, а також ще кілька великих нафтопереробних заводів - Кіришський нафтопереробний завод в Ленінградській області, Рязанський і Саратовський НПЗ "Роснефти".
Два інших джерела Reuters розповіли, що "Транснефть" вже припинила прийом нафти від компаній-виробників на зберігання в своїй системі. Вона також попередила, що може ввести обмеження на прийом сировини з родовищ, якщо атаки на інфраструктуру триватимуть.
Минулого тижня в результаті атаки українських дронів вперше з початку війни отримав пошкодження великий балтійський порт Приморськ. Його потужність - близько 1 млн барелів на добу, що становить понад 10% від загального обсягу видобутку нафти в Росії.
За даними джерел Reuters, в результаті атаки постраждали два нафтові танкери Kusto і Cai Yun, і порт поки лише частково відновив роботу.
Ще один балтійський порт РФ - Усть-Луга - досі повністю не відновив свої потужності після серпневої атаки дронів на нафтопровід, що веде до нього. Співрозмовники Reuters стверджують, що цього місяця порт завантажений наполовину.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Reuters: США схвалили перші поставки зброї Україні за рахунок союзників НАТО
ТОП-НОВИНИ
|Рада не змогла створити Виплатну агенцію для агродотацій, яка є вимогою ЄС
|Уражено Саратовський НПЗ, лунали вибухи, виникла пожежа, - Генштаб ЗСУ
|Рада відновила прямі трансляції засідань
|Кабмін підтвердив макрогноз на 2025р, очікує зростання ВВП на 2,4% в 2026р
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Президентка Єврокомісії обговорила з Трампом санкції проти РФ в телефонній розмові
|Європарламент у жовтні розгляне два вотуми недовіри Урсулі фон дер Ляєн — Politico
|Reuters: США схвалили перші поставки зброї Україні за рахунок союзників НАТО
|Росії доведеться скоротити видобуток нафти через атаки дронів – Reuters
|Пекін: американський TikTok працюватиме на китайському алгоритмі
|Лукашенко помилував 25 в’язнів, серед яких засуджені за «екстремістські злочини»
Бізнес
|Qualcomm представила Quick Charge 5 Plus, що забезпечить швидшу зарядку без нагрівання
|Amazon запустив у Лас-Вегасі власний сервіс роботаксі без водія
|Boeing відкладає початок постачань 777-9 ще на рік: відстає від графіка сертифікації
|Жодних 150%: чип Apple A19 Pro лише на 17% швидший за попередника та відстає від майбутніх конкурентів
|Spotify обурена: 10 000 користувачів продали свої дані для навчання ШІ
|Google виділяє $1,5 млн на український освітній проєкт «Мрія»
|YouTube запускає функцію багатомовного озвучення для всіх авторів відео