Росії доведеться скоротити видобуток нафти через атаки дронів – Reuters

Росії, ймовірно, доведеться скоротити видобуток нафти після атак українських безпілотників на ключові об'єкти нафтової інфраструктури.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела в галузі.

За словами одного з них, такий сценарій стає реальним після того, як дрони в останні тижні вразили балтійські порти Усть-Луга і Приморськ, а також ще кілька великих нафтопереробних заводів - Кіришський нафтопереробний завод в Ленінградській області, Рязанський і Саратовський НПЗ "Роснефти".

Два інших джерела Reuters розповіли, що "Транснефть" вже припинила прийом нафти від компаній-виробників на зберігання в своїй системі. Вона також попередила, що може ввести обмеження на прийом сировини з родовищ, якщо атаки на інфраструктуру триватимуть.

Минулого тижня в результаті атаки українських дронів вперше з початку війни отримав пошкодження великий балтійський порт Приморськ. Його потужність - близько 1 млн барелів на добу, що становить понад 10% від загального обсягу видобутку нафти в Росії.

За даними джерел Reuters, в результаті атаки постраждали два нафтові танкери Kusto і Cai Yun, і порт поки лише частково відновив роботу.

Ще один балтійський порт РФ - Усть-Луга - досі повністю не відновив свої потужності після серпневої атаки дронів на нафтопровід, що веде до нього. Співрозмовники Reuters стверджують, що цього місяця порт завантажений наполовину.